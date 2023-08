Companhia de Reação Rápida do CMN está apta para atuar em Missões de Paz pela ONU

Os capacetes azuis, símbolos de tropas envolvidas em Missões de Paz da Organização das Nações Unidas (ONU), representam muito mais do que uma mera vestimenta. Dentre seus atributos, desenvolvem o diálogo e a prontidão constante necessária para enfrentar os desafios dessas missões. Pensando nisso, a Companhia de Reação Rápida (QRF, na sigla em inglês) do Comando Militar do Norte (CMN) incorporou essas qualidades por meio do Exercício Avançado de Operações de Paz (EAOP). Cerca de 180 militares da 23ª Brigada de Infantaria de Selva (23ª Bda Inf Sl) se dedicaram intensamente ao aprimoramento dessas aptidões.

Os exercícios ocorreram na área da Usina Hidrelétrica de Belo Monte, em Vitória do Xingu, e no 51º Batalhão de Infantaria de Selva, em Altamira, no Pará.

A Divisão de Missão de Paz do Comando de Operações Terrestres (COTER) gerenciou o treinamento, enquanto a avaliação e certificação ficaram a cargo do Centro Conjunto de Operações de Paz do Brasil (CCOPAB).

O General Veiga, Comandante da (23ª Bda Inf Sl), enfatizou a nobreza e a complexidade das missões de paz. “Essa é uma das missões mais nobres que um soldado pode vir a cumprir. Por exige um preparo todo especial. Uma preocupação com a população, com o país que está sendo desdobrado. Não só na parte militar, mas também na parte civil. Do entendimento dos acordos do código de direitos que regem uma missão como esta”, afirmou.

Uma das diretrizes da ONU é a inclusão de pelo menos 9% de militares do sexo feminino no efetivo. A QRF do CMN, alinhada a essa exigência, integrou 16 mulheres, incluindo comandantes de fração. A Tenente Ávila, comandante do Pelotão de Apoio e Logística da QRF, ressaltou a dedicação e a capacidade das mulheres na unidade, enfatizando que estão prontas para enfrentar qualquer desafio.

“Uma oportunidade para mostrar que a gente consegue acompanhar fisicamente as missões, evoluímos fisicamente durante a semana, os exercícios são eficientes”, acrescentou.

A conclusão bem sucedida das atividades desenvolvidas permitiu à Companhia de Reação Rápida do CMN integrar o Sistema de Prontidão de Capacidades de Manutenção da Paz da ONU, tornando-se apta a atuar em missões de paz ao redor do mundo.

O General Guilherme, Comandante Militar do Norte (CMN) , expressou sua satisfação ao presenciar a preparação e dedicação dos militares durante os exercícios, enfatizando a importância da especialização em operações na selva e a diversidade de desafios abordados.

“É uma tropa especializada de selva então as exigências são diferentes, existem vários tópicos a serem abordados e checados. E é uma satisfação muito grande poder constatar o preparo e a dedicação dos integrantes desta subunidade”, concluiu.