Como voltar à rotina escolar após as férias? Profissionais da Educação listam as principais dicas

As aulas estão prestes a voltar e pais e filhos começam a ficar preocupados com a volta da rotina, uma vez que a criançada de férias e a rotina modificada. Diante disso, a reportagem entrou em contato com pedagogos como forma de alertar sobre algumas dicas importantes sobre esses dias que antecedem o retorno das aulas.

O pedagogo Luis Felipe Marques de Lima, que é diretor Pedagógico de uma escola e Glenda Malcher, que atua como professora, dizem que a readaptação é gradual, por isso é importante já realizar algumas mudanças desde agora.

Para Luiz, é importante começar a criar uma rotina antes do início das aulas, como regularizar horário de sono, horário de alimentação pela manhã (ou de acordo com o horário que a criança irá estudar). Dessa forma facilita uma boa adaptação para recomeçar o período escolar.

"É importante estabelecer essa rotina, para que não haja impactos negativos onde a criança relacione a mudança dessa rotina de forma brusca, com a escola. Evitando assim qualquer resistência ou barreira para a mesma frequentar as aulas e aceitar de forma satisfatória o contexto escolar", pontua o pedagogo.

Glenda explica que o retorno às aulas pode ser desafiador. A chave é a transição gradual. Não esperar que as crianças se adaptem da noite para o dia. " Converse com as crianças sobre a volta às aulas com antecedência, destacando os aspectos positivos (amigos, atividades lúdicas, brincadeiras). Reintroduzir gradualmente a rotina escolar nos dias que antecedem o retorno. Ajuste os horários de dormir e acordar, para minimizar o choque. Iniciar atividades que remetam à rotina escolar, como leitura, jogos educativos ou trabalhos manuais", elencou a professora.

Para Luís Felipe o principal obstáculo é a rotina, principalmente para alunos que estudam pelo turno da manhã, pois há a necessidade de acordar mais cedo para desenvolver todas os afazeres necessários (como fazer higiene, alimentação e etc) até o horário de adentrar ao espaço escolar. Essa demanda requer tempo para uma adaptação efetiva sem tantos transtornos).

A professora Glenda destaca que a rotina proporciona segurança e previsibilidade para as crianças, crucial para a saúde mental e emocional. "Retomar a rotina estabelecida antes das férias é fundamental para a estabilidade emocional. A observação é importante, portanto fique atento a mudanças de comportamento, como irritabilidade, tristeza ou dificuldades de concentração. Ofereça apoio emocional, escute-a com atenção e valide seus sentimentos.

Se necessário, recomenda-se ajuda de psicólogos ou outros profissionais especializados para lidar com possíveis traumas", recomenda a professora.

Cinco dicas para ajudar as crianças a retomarem a rotina do sono são:

- Estabelecer um horário mais cedo para iniciar uma boa noite de sono;

- ⁠Promover para criança uma noite tranquila, evitar ruídos e telas para um bom descanso;

- ⁠Desenvolver uma alimentação saudável, pois ajudará a criança a ter uma noite tranquila de sono;

- ⁠Promover uma rotina mais ludica para esse momento, evitando estresses, tornando assim um momento prazeroso para as crianças (contação de histórias infantis e etc)

- ⁠Dialogar com as crianças explicando a necessidade e o motivo para estabelecer a rotina do sono.