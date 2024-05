Como aliviar o estresse? Veja 7 maneiras práticas e eficientes

Em um mundo tão corrido, aprender a controlar o estresse se torna um fator essencial para desempenhar os afazeres do dia a dia de qualquer um. Alguns fatores como trabalho, sono, alimentação e a prática de exercícios se tornam essenciais para aliviar o estresse causado pela rotina diária. Veja 7 maneiras práticas e eficientes para aliviar o estresse:

1 - Trabalho

O psicólogo Fernando Santos, de Belém, explica que para aliviar o estresse relacionado ao trabalho, é importante estabelecer limites saudáveis. Isso inclui definir horários de trabalho adequados e separar momentos de descanso. Além disso, é importante aprender a delegar tarefas quando possível, a fim de evitar sobrecarga. Não levar trabalho para casa e praticar técnicas de gerenciamento de tempo podem ajudar a controlar a ansiedade no ambiente de trabalho. Planejar as tarefas diárias e estabelecer prioridades é primordial. Alémd isso, ele aconelha montar uma lista de tarefas com prazos para cumprir. Ele também reforça que é válido conversar com os colegas para compartilhar os anseios e preocupações.

2 - Sono de qualidade

O especialista ressalta que o sono de qualidade é fundamental para aliviar o estresse. Ele recomenda criar uma rotina de sono regular, com horários consistentes para dormir e acordar. É importante criar um ambiente propício para dormir, com conforto e escuridão adequados. Evitar o uso de dispositivos eletrônicos antes de dormir também pode ajudar, além de praticar técnicas de relaxamento, como meditação ou respiração profunda.

3 - Alimentação

A alimentação desempenha um papel importante na saúde mental das pessoas. É fundamental ter uma dieta equilibrada, e evitar alimentos ricos em açúcar e cafeína pode ajudar a reduzir a ansiedade. Uma alimentação equilibrada e nutritiva fornece os nutrientes essenciais que o corpo precisa para funcionar adequadamente, incluindo aqueles que desempenham um papel importante na regulação do estresse, como vitaminas do complexo B, magnésio e ômega-3. Alimentos ricos em açúcar refinado podem levar a picos e quedas nos níveis de açúcar no sangue, o que pode causar irritabilidade e nervosismo. Optar por alimentos com baixo índice glicêmico, como grãos integrais, leguminosas e vegetais, ajuda a estabilizar os níveis de açúcar no sangue e contribui para uma sensação de calma e equilíbrio.

4 - Exercícios

O psicólogo esclarece que praticar exercícios físicos regularmente é uma ótima maneira de aliviar o estresse. É importante escolher atividades que sejam prazerosas e se adequem ao estilo de vida de cada um. Pode ser uma caminhada, corrida, ioga, natação, dança, entre outras opções. Criar uma rotina de exercícios, definindo horários e estabelecendo metas realistas, também pode ajudar a manter o hábito.

5 - Relacionamentos

Nos relacionamentos, seja namoro, casamento, família ou amizade, a comunicação aberta e honesta é fundamental para aliviar o estresse. É importante expressar os sentimentos e necessidades de forma assertiva, além de ouvir atentamente o outro. Priorizar momentos de qualidade, como encontros ou atividades em conjunto, também pode fortalecer os laços e reduzir a tensão.

6 - Terapias

O psicólogo aponta que terapias holísticas podem ser uma ótima opção para aliviar o estresse. Algumas terapias populares incluem acupuntura, aromaterapia, massagens terapêuticas, mindfulness e terapia com cristais. É importante escolher uma terapia com a qual você se sinta confortável e confiar no profissional que a realiza.

7 - Lazer

É importante reservar momentos de lazer com atividades que tragam prazer e relaxamento, como hobbies, assistir a filmes ou séries, ler um livro, ouvir música ou fazer qualquer coisa que lhe traga satisfação. Definir limites de tempo para uso de dispositivos eletrônicos também é essencial para ter momentos de mais saudáveis.

(Lucas Quirino, estagiário sob supervisão de João Thiago Dias, coordenador do núcleo de Atualidade)