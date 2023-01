'Janeiro Branco': veja sete dicas que podem ajudar a acalmar e reduzir o estresse no trabalho

Nem sempre é fácil controlar o estresse. Isso porque esta é uma resposta natural do corpo às exigências da vida cotidiana. Por vezes, as noites mal dormidas, associadas a má alimentação, tendem a piorar os sinais de irritabilidade. Se não for gerenciado adequadamente, pode ter efeitos prejudiciais na saúde física e mental.

Essas técnicas rápidas podem ajudar a aliviar o estresse em um curto prazo, mas é importante lembrar que a gestão do estresse deve ser uma preocupação contínua de sua vida. É importante encontrar o equilíbrio entre as exigências da vida e o tempo para se cuidar.

A redação do O Liberal.com organizou algumas dicas, em alusão ao janeiro branco, que podem ajudar no dia a dia a manter a vida mais saudável no emprego e ainda aliviar o estresse. Confira!

Respiração profunda

No ambiente de trabalho, se for possível faça uma pausa em tudo o que estiver fazendo. Feche os olhos e respire profundamente, prestando atenção à respiração. O ideal é que se inspire pelo nariz, segure por alguns segundos e expire pela boca. Repita este processo quantas vezes que achar necessário.

Atividades laborais

Além de alongar todo o corpo, as atividades laborais ajudam a evitar lesões, principalmente porque se passa muito tempo em uma única posição: sentado, em pé ou carregando peso, entre outras. Alongue os braços, pernas e pescoço para aliviar a tensão acumulada no corpo.

Meditação

A medidação também pode ser aliada. Reserve um cantinho ou vá para um local em que você fique mais confortável. Feche os olhos e concentre-se na respiração. Deixe a sua mente lhe guiar por paisagens lindas e depois volte a se concentrar na sua respiração.

Anote tudo

Escrever é outra opção que ajuda a aliviar as preocupações. Crie um ambiente seguro, livre de preocupações e emoções, isso pode ajudar a organizar seus pensamentos e liberar as emoções acumuladas.

Atividade física

Para todas as áreas de saúde, fazer exercícios físicos pode ajudar a recuperar o bem-estar. Além do condicionamento físico, a prática libera substâncias como a endorfina, que é capaz de normalizar picos de estresse. No dia a dia, você pode dar pequenas pausas para caminhar, correr, nadar ou dançar.

Sorria mais

Vídeos fofos, filmes, teatro e conversas com amigos. Seja qual for a ocasião, vale sorrir mais. Vale até buscar aquele vídeo ou filme engraçado. Rir ajuda a liberar tensão e melhora o humor.

Contato com a natureza.

Passe algum tempo ao ar livre e absorva a beleza natural ao seu redor. Isso pode ajudar a reduzir o estresse e aumentar a sensação de bem-estar.