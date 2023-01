Dia do Riso: boas risadas fazem bem à saúde, garante psicóloga

Sorrir é mais que uma expressão facial involuntária. É uma ação que provoca mudanças químicas no organismo e traz benefícios para a saúde. Em uma boa risada são liberados os hormônios da felicidade - serotonina, dopamina, adrenalina e endorfina. Nesta quarta-feira (18) é celebrado o Dia Internacional do Riso. Saralene Souza, psicóloga da Usina da Paz Terra Firme, explica que o sorriso é um importante aliado no tratamento de quem procura ajuda profissional, seja nas rodas de conversa, em grupos terapêuticos ou no atendimento individual. E ela reforça, no contexto da campanha Janeiro Branco, ser importante cuidar da saúde mental com boas risadas.

“Rir aumenta a tolerância à dor, reduz o estresse, melhora a qualidade do sono, a circulação sanguínea, a respiração, fortalece o sistema imunológico, estimula a criatividade e cria laços com outras pessoas, dentre outras vantagens”, destaca a psicóloga.

Para estimular o riso, uma programação para todas as idades marca a campanha nacional Janeiro Branco, que busca chamar a atenção da sociedade para a manutenção da saúde mental. “Os pais relatam muitos casos de ansiedade e depressão entre os filhos, crianças e adolescentes. Por isso, a gente trabalha todas as faixas etárias. Promover esse tipo de atividade muda muito; transforma. As mães logo dizem: foi tudo diferente em casa. Muda completamente. E é isso que a gente espera. Trazer a transformação social para o bairro”, afirmou Janine Brandão, coordenadora da Usina da Paz Terra Firme.

Lilian Paiva, que atende no consultório odontológico da Usina da Paz Jurunas/Condor, ver o sorriso no rosto de cada paciente tem um significado ainda mais especial. “Todas as pessoas que atendi nunca tinham ido ao dentista na vida. Pessoas com 30 anos, outras com 60. Tenho um paciente de 80 anos. O cartão postal da pessoa é o sorriso. A pessoa que não sorri, não está bem. Quando eu acabo o tratamento e mostro o espelho, vem o sorriso espontâneo. Só com isso eu já ganhei meu dia, e me sinto gratificada. É maravilhoso”, disse Lilian Paiva, emocionada.

Usinas da Paz têm proposta de promover bem-estar e alegria com serviços

Contagiados pela alegria de um grupo de teatro formado por servidores da Fundação Cultural do Pará (FCP), crianças e adolescentes que assistiam à apresentação na Usina da Paz Terra Firme, em Belém, aproveitaram para dar vazão a uma das expressões que mais propiciam bem-estar ao ser humano: Sorrir. “Traz uma sensação muito boa, de felicidade, que entra e não dá pra segurar o riso. É muito bom!”, afirmou Riana Vitória Carvalho, 12 anos.

Quem ouvia as gargalhadas logo procurava saber de onde vinha tanta alegria. Acompanhar o encerramento da colônia de férias no anfiteatro da UsiPaz era garantia de sorriso. Ao lado das amigas, Rebeca Moreira, 11 anos, extravasou a alegria. “É muito legal ter os amigos perto da gente. Quando a gente sorri é algo bom que acontece”, disse a menina.

O bom humor da recepcionista Neide Neves deixa o ambiente de trabalho mais agradável. “Às vezes, as pessoas chegam aqui tristes, achando que não vão ter resposta. Mas a gente recebe sorrindo, e dá uma solução para o problema dela. A solução do problema do outro nos alegra. Inclusive, a gente ganha presente - cupuaçu, açaí. Aí não tem como não sorrir”, brincou Neide.