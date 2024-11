Comida paraense com vinho? Evento ensina como harmonizar essa mistura

Em terra de comidas de sabores tão marcantes, como na Amazônia, como fazer para escolher uma bebida que harmonize e acentue o sabor do que está sendo apreciado? É com essa premissa que o Sommelier Pablo Perini estará, nesta sexta-feira (29/11), para um evento de jantar guiado em cinco tempos, com orientações sobre vinhos. Na ocasião, será feita uma mesa de autógrafos para os presentes poderem bater fotos e autografar suas garrafas. Também será lançada a nova carta de vinhos do Mokae, no período da Black Friday.

Pablo é diretor de marketing da vinícola gaúcha Casa Perini e, segundo ele, o evento foi pensado e preparado para “clientes e consumidores que buscam uma experiência entre a culinária amazônida com espumantes brasileiros”. Segundo o Sommelier, o espumante brasileiro é um produto que vem tendo o devido reconhecimento mundial recentemente.

“A Casa Perini tem a sua parcela de contribuição para esse feito. Em 2017 fomos avaliados pela WAWWJ (Associação Mundial de Escritores e Jornalistas de Vinhos e Destilados), e nosso espumante Moscatel foi premiado como 5 melhor vinho do mundo (lista dos melhores vinhos de 2017,WRW&S – World Ranking of Wines & Spirits. Então, idealizamos um jantar com o que temos de mais especial na Vinícola, vamos apresentar nossa linha Vintage que são espumantes safrados e únicos com a gastronomia amazônida”.

A busca brasileira pelo vinho passa também pelo prato de comida. A culinária paraense, neste caso, é representada pelo Chef Alvino, do Restaurante Mokae, estabelecimento de Belém que une técnicas contemporâneas, como o Dry-Aged de pescado, ao uso de produtos locais, mostrando como a culinária amazônica pode abrir portas para novos mercados. “Eu reproduzi por muito tempo a culinária internacional. Agora queria fazer diferente, trazer a culinária paraense, internacional”, comenta Alvino.

De acordo com Pablo Perini, uma das maiores curiosidades dos consumidores de vinho é entender sobre a harmonização entre a bebida e a comida, e que percebe essa necessidade de se entender o que combina bem para ter uma experiência completa e prazerosa. “Em se tratando de vinho e comida, percebemos que todos querem ter experiências únicas para serem guardadas e relembradas. Em Belém conseguiremos proporcionar um momento único aos nossos clientes e consumidores, através do menu autoral do Chef Alvino e a degustação guiada, onde me farei presente esclarecendo dúvidas e contando um pouco mais sobre a linha Vintage”.

SERVIÇO

Noite Vintage

Jantar harmonizado com vinhos + gastronomia autoral chef Alvino.

Quando: 29/11, às 19h.

Onde: Restaurante Mokae (R. Alm. Wandenkolk, 575, entre Senador Lemos e Jerônimo Pimentel – Umarizal)

Inscrição: R$ 179,90, pode ser feita antecipadamente no local.

Informações: Mokae Gastronomia