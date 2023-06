Mingau de milho e outras delícias: mês de junho dá um sabor típico a mais para Belém

Basta chegar o mês de junho que as pessoas entram no clima festivo, mas não é apenas o enfeite das bandeirinhas e a trilha do forró que ganha os espaços. O desejo pelas comidas típicas que marca essa época como: mingau de milho, bolo podre, bolo de macaxeira e entre outras delícias são protagonistas. Pequenos comerciantes que trabalham no ramo de alimentos acabam elaborando um cardápio especial para satisfazer a vontade dos clientes.

O casal Roberto Corrêa e Ana Luiza Magalhães trabalha com venda de comidas há três anos. A comercialização da venda funciona em frente a residência do casal, na rua Veiga Cabral, bairro Batista Campos. Mas quando se aproxima o mês de junho, a rotina acaba mudando, pois eles precisam aumentar o cardápio para se adaptar às preferências dos clientes.

"É incrível, pois quando chega o mês de junho as pessoas entram totalmente no clima e começam a perguntar se vamos fazer o mingau de milho, os bolos e entre outras comidas. Diante desses pedidos, a gente se organiza e começa a se preparar para esse acréscimo no nosso cardápio, pois essa venda acaba sendo um trabalho extra", comenta Roberta Corrêa, que é o responsável no preparo das comidas.

A esposa de Roberto, Ana Luiza, disse que acaba sendo mais trabalhoso, mas o esforço vale a pena, pois o lucro também aumenta. Entre as preferências dos clientes, ela diz que é mingau de milho e bolo de macaxeira. "Os outros pratos agregam, mas o mingau de milho e o bolo de macaxeira são os que têm maior saída", diz Ana Luiza.

Yuri Andrey Dias trabalha em um quiosque no Ver-o-Rio e conta que o cardápio de onde trabalha também passa por modificações, já que há procura das comidas típicas do mês de junho com maior frequência. "Aqui o clima muda, pois aumenta a presença do público, pois passa a ter algumas programações especiais de música. E sem falar na ornamentação do espaço, que acaba contribuindo", pontua o vendedor.

Entre os pratos oferecidos, o mingau de milho também ganha destaque, apesar de também ter a venda de bolo podre, bolo de macaxeira e entre outros pratos. "Aqui no nosso quiosque o mingau vence nas vendas, pois nesse mês estamos vendendo todos os dias. Os bolos a gente acaba variando, mas quando colocamos ele sai rápido", acrescenta o trabalhador.

Tradição

A comida de festa junina é bem variada, e o cardápio das quermesses é repleto de sabores bem tradicionais da culinária brasileira, como milho, mandioca, amendoim, coco, feijão, arroz e carne seca.

A comida típica de festa junina do Norte tem muitos pratos com mandioca e maniva, como bolo de mandioca, tapioca, maniçoba, tacacá e além dos bolos. As origens dessa tradição remontam a festas europeias, especialmente portuguesas, que chegaram ao Brasil ainda no período da colonização, no século XVI.

Em Portugal, as festas do mês junho vão se chamar de Festas dos Santos Populares, que, como no Brasil, também celebram Santo Antônio, São João e São Pedro.