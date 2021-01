Feirantes distribuíram bolo e cantaram parabéns no Ver-o-Peso

Apesar da Prefeitura de Belém não ter preparado esse ano o bolo oficial pelo aniversário de Belém, justamente por causa da pandemia, um outro bolo, distribuído com a ajuda da Associação de Feirantes do Mercado de Carne Francisco Bolonha, acabou chamando atenção e mereceu a mesma procura na manhã desta terça-feira (12).

O bolo tinha dois metros. O sabor era de goiaba e os pedaços foram distribuídos a consumidores e trabalhadores do Ver-o-Peso. Representantes de vários setores da área de toda feira, onde trabalham mais de 1.600 trabalhadores, foram chamados para garantir o corte e a distribuição, para evitar aglomerações. O bolo foi encomendado pelo Instituto Ver-o-Peso.

A massa foi disputada também pelos frequentadores da maior feira livre da Amérca Latina. Até o tradicional 'parabéns a você' para a Cidade das Mangueiras foi garantido. A manhã foi animada e a procura entre os comerciantes seguiu intensa.

Bandinha animou a manhã com música (Cleide Magalhães / O Liberal)

Os cuidados contra o coronavírus no aniversário de 405 anos da capital fizeram a Prefeitura Municipal de Belém explicar na véspera, em nota, que o que motivo da suspensão dos "parabéns" era justamente "preservar a saúde" do cidadão belenense. "Excepcionalmente, esse ano não haverá o tradicional bolo de aniversário de Belém em razão da pandemia de covid-19. O objetivo da Prefeitura Municipal é preservar a saúde do cidadão belenense", disse a gestão do prefeito Edmilson Rodrigues, recentemente empossado.

Em 2020, bolo de aniversário de Belém teve 20 metros de cumprimento. O recheio foi de goiabada, mousse de maracujá, doce de leite e baunilha, com cobertura de glacê mesclado com chocolate, frutas cristalizadas e naturais e vinho do porto. No ano passado, como é tradição, os pedaços foram disputados por feirantes, população em geral e autoridades, que desde as primeiras horas da manhã do dia 12 de janeiro faziam fila no Ver-o-Peso, pelos 404 anos de Belém.