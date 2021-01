Tradicional bolo gigante do aniversário de Belém não será servido este ano

Em 2020, os 20 metros do bolo com recheio de goiabada, mousse de maracujá, doce de leite e baunilha, com cobertura de glacê mesclado com chocolate, frutas cristalizadas e naturais e vinho do porto foram disputados por feirantes, população em geral e autoridades, que desde as primeiras horas da manhã do dia 12 de janeiro já estavam na fila do Ver-o-Peso. O evento foi um dos marcos dos 404 anos de Belém.

Neste ano, por causa da pandemia da covid-19, o tradicional bolo gigante não será servido. Em nota, a prefeitura afirmou que a suspensão dos "parabéns" à capital paraense ocorre para "preservar a saúde do cidadão belenense".

"Excepcionalmente esse ano não haverá o tradicional bolo de aniversário de Belém em razão da pandemia de Covid-19. O objetivo da Prefeitura Municipal é preservar a saúde do cidadão belenense", disse a gestão Edmilson Rodrigues.

Entretanto, para celebrar os 405 anos de Belém, nesta terça-feira, a prefeitura preparou uma série de atividades comemorativas, que inclui o lançamento do programa de renda cidadã "Bora Belém"; a cerimônia de entrega da Medalha Francisco Caldeira Castelo Branco; e o recebimento da doação da creche São Francisco de Assis pela prefeitura.

Confira:

9h: Ato de entrega da segunda etapa do canal do Tucunduba pelo Governo do Estado, ação cooperada com a Prefeitura de Belém por meio da Secretaria Municipal de Urbanismo, órgão responsável pela iluminação na via pública.

Endereço: Av. Tucunduba com Passagem Vilhena – Margem direita do canal, Belém/PA.

10h30: Ato de recebimento da doação da creche São Francisco de Assis. A doação é realizada por um empresário à prefeitura. O imóvel irá sediar a Unidade de Educação Infantil São Francisco de Assis.

Local: Creche São Francisco de Assis.

Endereço: Rua São Silvestre, n°2005. Entre Alcindo Cacela e Tv. Nove de Janeiro, Belém/PA.

16h: Ato de lançamento do programa de renda cidadã Bora Belém, uma ação em cooperação da Prefeitura de Belém com o Governo do Estado.

Local: Memorial dos Povos.

Endereço: Av. Governador José Malcher, n°257, Nazaré – Belém /PA.

19h: Cerimônia de entrega da Medalha Francisco Caldeira Castelo Branco.

Local: Solar da Beira.

Endereço: Boulevard Castilhos França, n°120, Campina – Belém /PA.