Comboio da Segurança Pública fecha bares e notifica estabelecimentos irregulares

A operação conjunta das Polícias Militar e Civil, Bombeiros, Detran, Semob e Guarda Municipal de Belém iniciou por volta das 20h desta quinta-feira (21) com o planejamento de cobrir a Região Metropolitana de Belém, que inclui os municípios de Ananindeua, Marituba e Benevides. Em três horas de atuação, dezenas de bares foram fechados. Alguns, por apresentarem documentação irregular, também foram notificados e os respectivos proprietários terão agora que comparecer à Delegacia de Polícia Administrativa (DPA), para tratar da regularização de seus negócios. A operação seguirá o movimento natural das ruas, sem hora definida para terminar.

"Tem muitas pessoas ainda sem orientação, então estamos orientando sobre o decreto governamental, sobre as classificações de bar e de restaurante. Cabe à PM a segurança de todos e a orientação, também", afirmou o tenente-coronel Giorgio Mariúba, subcomandante do Comando de Policiamento da Capital II (CPC II), destacado para cobrir a região da avenida Augusto Montenegro à orla do distrito de Icoaraci, em Belém.

O oficial informou que não havia um quantitativo de bairros a serem cobertos, e que, por toda a Região Metropolitana de Belém, o objetivo maior do comboio da Segurança Pública é o de garantir o cumprimento do decreto publicado nesta quinta-feira, no Diário Oficial do Estado (DOE), que além de ter mudado o bandeiramento de regiões no território estadual, proibiu o funcionamento de bares, boates, casa de shows e festas abertas ao público em todo o território paraense.

"Começamos cedo, por volta das 20h, estamos conversando com as pessoas e na base da conversa fechamos bares. Alguns foram notificados, estamos preparando também para o final de semana já, mapeando os bares notificados. Até agora próximo das 23h, nenhuma ocorrência fora da normalidade", assegurou o tenente-coronel Mariúba, que já havia passado pelo conjunto Maguary, e ainda seguiria para os bairros da Pratinha I e II, Tapanã, Benguí, distrito de Icoaraci, Tenoné, Paracuri I e II, perfazendo cerca de 10 bairros.

O comboio liderado pelo tenente-coronel Giórgio Mariúba tinha exatas 12 viaturas. "A DPA está atenta a fiscalização. Pelo decreto do governador, está proibido o funcionamento de bares, as festas em geral, e estamos fiscalizando também quem está regular'', disse o policial civil, lotado na DPA, Miguel Carvalho.