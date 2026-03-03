Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Belém chevron right

Combate ao contrabando: Receita Federal apreende R$ 14,6 milhões em fevereiro, no Pará

45 mil itens foram apreendidos em 28 operações na 2ª Região Fiscal

Bruno Roberto | Especial para O Liberal
fonte

Um total de 45 mil itens foram apreendidos em fevereiro na 2ª Região Fiscal (Foto: Guilherme Dionízio / AE / Arquivo O Liberal)

Em alusão ao Dia Nacional de Combate ao Contrabando e Descaminho, celebrado no dia 3 de março, a Receita Federal do Brasil apresentou um balanço das ações realizadas em fevereiro de 2026. Na 2ª Região Fiscal, onde o Pará está incluso, mais de 45 mil itens foram apreendidos ao longo de 28 operações, com um valor estimado de apreensões de R$ 15,6 milhões.

Entre os 45 mil itens estão eletrônicos, calçados, repelentes, suplementos, equipamentos agrícolas, máquinas industriais e cigarros eletrônicos. Além deles, a Receita Federal ressalta a apreensão de 17 toneladas de minério, que vinham em uma balsa que saiu de Manaus com destino a Belém, e 40 kg de entorpecentes.

Entre os produtos apreendidos, destacam-se 100 caixas com 40 mil unidades de incenso, que vieram de rotas da China e do Suriname. O item é bastante observado na região pelas características climáticas, pois os incensos são utilizados para afastar mosquitos incidentes em períodos chuvosos, segundo a Receita Federal.

“Foi um resultado bastante significativo, principalmente ao considerar que fevereiro é um mês mais curto. As operações que aconteceram na região nos deram um resultado muito expressivo”, afirma a superintendente da Receita Federal, Altair Sampaio.

A 2ª Região Fiscal abrange seis estados da região Norte: Pará, Amazonas, Amapá, Rondônia, Roraima e Acre. Dos R$ 15,6 milhões apreendidos em todos os seis estados, R$ 14,6 milhões foram registrados apenas no Pará, de acordo com a Receita Federal. “No Pará, tivemos mais operações e, assim, mais resultados”, explica a superintendente.

Execução

Durante o mês de fevereiro, as 28 operações direcionadas ao Dia de Combate ao Contrabando e Descaminho foram realizadas apenas por equipes da Receita Federal, sem apoio de outros órgãos. As atividades foram coordenadas pela Divisão de Vigilância e Repressão ao Contrabando e Descaminho (Direp02).

image A superintendente Altair Sampaio destaca que os resultados de fevereiro foram expressivos (Foto: Igor Mota/O Liberal)

Após a apreensão, a Receita Federal realiza o auto de infração e há o período de defesa de quem teve a mercadoria apreendida. Em seguida, é declarado o perdimento da mercadoria para, assim, ser feita a doação. “A Receita Federal tem feito esse processo sempre voltado para a questão social, associado ao Programa de Cidadania Fiscal. Procuramos destinar mercadorias para terem utilidade na sociedade”, conta a superintendente Altair Sampaio.

Dia Nacional de Combate ao Contrabando e Descaminho

A data celebrada no dia 3 de março destaca a importância da atuação da Receita Federal no combate ao contrabando. “Nosso objetivo é dar segurança e proteger a economia formal, eliminando os efeitos dos operadores irregulares, que geram concorrência desleal. Com isso, garantimos a segurança do cidadão ao consumir um bem importado regularmente, pois, quando uma mercadoria entra no Brasil, ela é fiscalizada por vários órgãos, como a Anvisa e o Inmetro”, comenta a superintendente.

Desafios

Entre os desafios da atuação dos agentes na 2ª Região Fiscal estão as características geográficas da região Norte. “Tem muitos rios e as rotas de transporte de mercadorias são pelos rios. Fazer esse combate é difícil. A 2ª Região Fiscal corresponde a 42% do território nacional, e os rios são nossas estradas”, explica Altair Sampaio.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

dia nacional de combate ao contrabando e descaminho

Receita Federal

cidades

Belém
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BELÉM

SEXTOU

Festa Rataria inaugura edição em Belém com DJs e música eletrônica alternativa

Evento no Núcleo de Conexões Na Figueiredo promete aquecer as pistas com experimentações do Funk ao Post-punk e Tecnobrega

27.02.26 14h34

ajude!

Eletricista é baleado no Guamá e família pede doação de sangue em campanha; colabore!

Diante da gravidade do quadro, parentes e amigos iniciaram uma mobilização nas redes sociais e entre moradores da região

25.02.26 15h06

BUSCA

Morte de protetora em Belém deixa 60 gatos castrados à espera de adoção

Todos os felinos disponíveis já passaram pelo processo de castração e os novos tutores contarão com suporte veterinário

21.02.26 12h02

Afeto por encomenda

Com foco em experiências, mercado de surpresas personalizadas se expande em Belém

Profissionais do setor relatam aumento na demanda por serviços que vão desde ambientações românticas até cestas e presentes exclusivos

15.02.26 6h30

MAIS LIDAS EM BELÉM

CARNAVAL 2026

VÍDEO: Destaque da Acadêmicos da Pedreira cai de carro alegórico na Aldeia Amazônica, em Belém

Integrante da escola de samba foi atendido logo após o incidente na sexta-feira (27) e passa bem, informou a liga das agremiações

01.03.26 16h01

BELÉM

Maré alta em Belém: confira os horários a partir desta terça-feira (3)

Moradores de áreas próximas a igarapés, canais e regiões sujeitas à influência das marés devem redobrar a atenção, principalmente nos horários indicados

02.03.26 22h19

DESLIZAMENTO

Deslizamento de terra atinge 8 casas e afeta 40 famílias no 'Recanto Verde', distrito de Icoaraci

Uma casa ficou completamente destruída e sete foram diretamente afetadas, informou a prefeitura

02.03.26 8h19

CLIMA

Previsão do tempo em Belém hoje (02/03); que horas vai chover? Confira os detalhes

Confira como fica o clima na capital paraense nesta segunda-feira (02/03), com detalhes sobre chuva, temperatura, umidade e os períodos com maior chance de chuva

02.03.26 5h40

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda