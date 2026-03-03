Combate ao contrabando: Receita Federal apreende R$ 14,6 milhões em fevereiro, no Pará

Em alusão ao Dia Nacional de Combate ao Contrabando e Descaminho, celebrado no dia 3 de março, a Receita Federal do Brasil apresentou um balanço das ações realizadas em fevereiro de 2026. Na 2ª Região Fiscal, onde o Pará está incluso, mais de 45 mil itens foram apreendidos ao longo de 28 operações, com um valor estimado de apreensões de R$ 15,6 milhões.

Entre os 45 mil itens estão eletrônicos, calçados, repelentes, suplementos, equipamentos agrícolas, máquinas industriais e cigarros eletrônicos. Além deles, a Receita Federal ressalta a apreensão de 17 toneladas de minério, que vinham em uma balsa que saiu de Manaus com destino a Belém, e 40 kg de entorpecentes.

Entre os produtos apreendidos, destacam-se 100 caixas com 40 mil unidades de incenso, que vieram de rotas da China e do Suriname. O item é bastante observado na região pelas características climáticas, pois os incensos são utilizados para afastar mosquitos incidentes em períodos chuvosos, segundo a Receita Federal.

“Foi um resultado bastante significativo, principalmente ao considerar que fevereiro é um mês mais curto. As operações que aconteceram na região nos deram um resultado muito expressivo”, afirma a superintendente da Receita Federal, Altair Sampaio.

A 2ª Região Fiscal abrange seis estados da região Norte: Pará, Amazonas, Amapá, Rondônia, Roraima e Acre. Dos R$ 15,6 milhões apreendidos em todos os seis estados, R$ 14,6 milhões foram registrados apenas no Pará, de acordo com a Receita Federal. “No Pará, tivemos mais operações e, assim, mais resultados”, explica a superintendente.

Execução

Durante o mês de fevereiro, as 28 operações direcionadas ao Dia de Combate ao Contrabando e Descaminho foram realizadas apenas por equipes da Receita Federal, sem apoio de outros órgãos. As atividades foram coordenadas pela Divisão de Vigilância e Repressão ao Contrabando e Descaminho (Direp02).

A superintendente Altair Sampaio destaca que os resultados de fevereiro foram expressivos (Foto: Igor Mota/O Liberal)

Após a apreensão, a Receita Federal realiza o auto de infração e há o período de defesa de quem teve a mercadoria apreendida. Em seguida, é declarado o perdimento da mercadoria para, assim, ser feita a doação. “A Receita Federal tem feito esse processo sempre voltado para a questão social, associado ao Programa de Cidadania Fiscal. Procuramos destinar mercadorias para terem utilidade na sociedade”, conta a superintendente Altair Sampaio.

Dia Nacional de Combate ao Contrabando e Descaminho

A data celebrada no dia 3 de março destaca a importância da atuação da Receita Federal no combate ao contrabando. “Nosso objetivo é dar segurança e proteger a economia formal, eliminando os efeitos dos operadores irregulares, que geram concorrência desleal. Com isso, garantimos a segurança do cidadão ao consumir um bem importado regularmente, pois, quando uma mercadoria entra no Brasil, ela é fiscalizada por vários órgãos, como a Anvisa e o Inmetro”, comenta a superintendente.

Desafios

Entre os desafios da atuação dos agentes na 2ª Região Fiscal estão as características geográficas da região Norte. “Tem muitos rios e as rotas de transporte de mercadorias são pelos rios. Fazer esse combate é difícil. A 2ª Região Fiscal corresponde a 42% do território nacional, e os rios são nossas estradas”, explica Altair Sampaio.