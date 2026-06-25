Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Belém chevron right

Comando Militar da Amazônia Oriental celebra 13 anos com cerimônia e homenagens em Belém

A solenidade ocorrerá às 19h30 de terça-feira (30/6), no pátio de formatura do 2º Batalhão de Infantaria de Selva (2º BIS), em Belém, reunindo autoridades civis e militares, convidados e integrantes das organizações militares subordinadas ao Comando

O Liberal
fonte

A imagem em destaque mostra militares prestando continência. (Foto: Divulgação | Ascom CMN)

O Exército Brasileiro realizará, na próxima terça-feira (30/6), uma cerimônia militar em comemoração aos 13 anos do Comando Militar da Amazônia Oriental (CMAO). A solenidade ocorrerá às 19h30, no pátio de formatura do 2º Batalhão de Infantaria de Selva (2º BIS), em Belém, reunindo autoridades civis e militares, convidados e integrantes das organizações militares subordinadas ao Comando.

Durante a solenidade serão premiados os vencedores do II Concurso Literário do Núcleo de Preparação de Oficiais da Reserva (NPOR), promovido entre alunos dos estados do Pará, Amapá e Maranhão. Neste ano, o concurso teve como tema “A importância da atuação do Exército Brasileiro e a sua integração com os povos indígenas na região amazônica”, incentivando a reflexão sobre a presença da Força Terrestre e sua relação histórica com as comunidades indígenas da região.

A programação também contará com a entrega do Diploma de Amigo do CMAO, distinção concedida a instituições e personalidades que se destacaram pelo apoio às atividades do Comando Militar da Amazônia Oriental e pela contribuição ao fortalecimento dos laços entre o Exército Brasileiro e a sociedade.

Proteção e presença estratégica na Amazônia Oriental

O Comando Militar da Amazônia Oriental, Comando Capitão-Mor Pedro Teixeira, possui uma área de responsabilidade de 1.721.290,1 km2, equivalente a 20,22% do território nacional, abrangendo os estados do Amapá, Maranhão, Pará e a porção norte do Tocantins.

A história do atual CMAO está diretamente ligada à criação do Comando Militar do Norte (CMN), ativado em 26 de junho de 2013 como o 8° Comando Militar de Área do Exército Brasileiro. A medida representou um importante avanço no fortalecimento da presença militar na Amazônia Oriental, ampliando a capacidade de comando, coordenação e emprego da Força Terrestre na região.

Em maio de 2026, o Comando Militar do Norte passou a denominar-se Comando Militar da Amazônia Oriental (CMAO), mantendo o legado construído desde sua criação e reafirmando sua vocação estratégica voltada à defesa, à presença e à integração na Amazônia Oriental.

Atualmente, o CMAO reúne dezenas de organizações militares e mais de 10 mil militares. Eles desempenham papel fundamental na defesa da soberania nacional, na proteção das fronteiras, no apoio às populações da Amazônia Oriental e na cooperação com diversos órgãos governamentais em ações de interesse da sociedade.

Serviço

  • Evento: Formatura de aniversário dos 13 anos do Comando Militar da Amazônia Oriental (CMAO).
  • Data: 30 de junho de 2026.
  • Horário: 19h30.
  • Local: Pátio de formatura do 2° Batalhão de Infantaria de Selva - Av. Alm. Barroso, n.º 4421 - Souza, Belém - PA, 66613-710.
Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

belém

comando militar da amazônia oriental

celebra

13 anos

cerimônia

homenagens

belém
Belém
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BELÉM

Serviço

Correios inauguram Ponto de Coleta no bairro da Sacramenta, em Belém

Ampliação tem como objetivo aproximar os serviços postais da população

23.06.26 12h00

COPA DO MUNDO

Onde assistir Brasil x Haiti em Belém? Veja locais para acompanhar o jogo da Copa do Mundo

Diversos pontos de Belém terão telões e programação gratuita para acompanhar Brasil x Haiti pela Copa do Mundo nesta sexta-feira (19)

18.06.26 23h24

Setor hoteleiro

Hotéis de Belém registram alta de 30% na procura com Dia dos Namorados, Copa e festas juninas

Pacotes que vão de R$ 170 a R$ 1.155 para atrair clientes durante o mês de junho

05.06.26 11h41

Rodízios

Comida paraense e empadas: rodízios expandem cardápios e criam novas experiências em Belém

Empreendedores investem em formatos criativos de consumo livre para ampliar clientela e fortalecer marcas

17.05.26 8h00

MAIS LIDAS EM BELÉM

abalos sísmicos

Defesa Civil confirma tremor de terra sentido em Belém após terremotos na Venezuela e no Peru

O órgão destacou ainda que novas informações serão divulgadas pelos canais oficiais assim que houver atualização sobre a situação

24.06.26 20h51

abalos sísmicos

Moradores relatam sentirem tremores de terra em bairros de Belém

De acordo com o CBMPA, os relatos foram registrados nos bairros do Umarizal, Nazaré, Pedreira e Cremação

24.06.26 19h52

BELÉM

Almirante Barroso é interditada durante manifestação nesta segunda-feira (22/6), em Belém

O ato cobra do Governo do Estado o cumprimento de compromissos assumidos junto à comunidade após a implantação da Avenida Liberdade

22.06.26 11h21

História

Ilha do Diabo em Belém? Conheça o presídio de Cotijuba marcado por torturas e violência

Muito antes das praias e do turismo, a ilha abrigou uma prisão que recebeu presos políticos, internos e detentos comuns durante décadas no Pará

23.06.26 8h30

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda