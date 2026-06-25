Comando Militar da Amazônia Oriental celebra 13 anos com cerimônia e homenagens em Belém

O Exército Brasileiro realizará, na próxima terça-feira (30/6), uma cerimônia militar em comemoração aos 13 anos do Comando Militar da Amazônia Oriental (CMAO). A solenidade ocorrerá às 19h30, no pátio de formatura do 2º Batalhão de Infantaria de Selva (2º BIS), em Belém, reunindo autoridades civis e militares, convidados e integrantes das organizações militares subordinadas ao Comando.

Durante a solenidade serão premiados os vencedores do II Concurso Literário do Núcleo de Preparação de Oficiais da Reserva (NPOR), promovido entre alunos dos estados do Pará, Amapá e Maranhão. Neste ano, o concurso teve como tema “A importância da atuação do Exército Brasileiro e a sua integração com os povos indígenas na região amazônica”, incentivando a reflexão sobre a presença da Força Terrestre e sua relação histórica com as comunidades indígenas da região.

A programação também contará com a entrega do Diploma de Amigo do CMAO, distinção concedida a instituições e personalidades que se destacaram pelo apoio às atividades do Comando Militar da Amazônia Oriental e pela contribuição ao fortalecimento dos laços entre o Exército Brasileiro e a sociedade.

Proteção e presença estratégica na Amazônia Oriental

O Comando Militar da Amazônia Oriental, Comando Capitão-Mor Pedro Teixeira, possui uma área de responsabilidade de 1.721.290,1 km2, equivalente a 20,22% do território nacional, abrangendo os estados do Amapá, Maranhão, Pará e a porção norte do Tocantins.

A história do atual CMAO está diretamente ligada à criação do Comando Militar do Norte (CMN), ativado em 26 de junho de 2013 como o 8° Comando Militar de Área do Exército Brasileiro. A medida representou um importante avanço no fortalecimento da presença militar na Amazônia Oriental, ampliando a capacidade de comando, coordenação e emprego da Força Terrestre na região.

Em maio de 2026, o Comando Militar do Norte passou a denominar-se Comando Militar da Amazônia Oriental (CMAO), mantendo o legado construído desde sua criação e reafirmando sua vocação estratégica voltada à defesa, à presença e à integração na Amazônia Oriental.

Atualmente, o CMAO reúne dezenas de organizações militares e mais de 10 mil militares. Eles desempenham papel fundamental na defesa da soberania nacional, na proteção das fronteiras, no apoio às populações da Amazônia Oriental e na cooperação com diversos órgãos governamentais em ações de interesse da sociedade.

Serviço

Evento: Formatura de aniversário dos 13 anos do Comando Militar da Amazônia Oriental (CMAO).

Data: 30 de junho de 2026.

Horário: 19h30.

Local: Pátio de formatura do 2° Batalhão de Infantaria de Selva - Av. Alm. Barroso, n.º 4421 - Souza, Belém - PA, 66613-710.