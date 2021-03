Comandante do avião gigante que pousou em Belém mostra imagens da aterrissagem na capital paraense

Esta semana, um avião gigante pousou na capital paraense chamou a atenção de centenas de curiosos no Aeroporto Internacional de Belém. O avião russo Antonov Ruslan 124 aterrisou na quinta-feira (25), por volta das 17h, para abastecer.

O Antonov 124, também conhecido como Condor, foi o maior avião do mundo durante muito tempo, até ser desbancado pelo AN-225, desenvolvido a partir da tecnologia do antecessor.

Seu comandante, resolveu postar imagens das decolagens e os pousos dos trechos de Orlando a Paramaribo e a Belém. Veja:

A chegada em Belém gerou uma pequena aglomeração nas proximidades do Aeroporto Val-de-Cans, que inclusive é possível visualizar no vídeo acima, logo depois do An-124 sobrevoar a Baía do Guajarás e a Base Naval de Val-de-Cans (último pouso da gravação).

A viagem do grandalhão foi para trazer uma encomenda da mineradora Vale, incluindo equipamentos pesados para extração na maior mina de minério a céu aberto do mundo: a de Carajás.