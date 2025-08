Com meses de antecedência, grupo organiza verão em Salinas com festas, DJs e tradição entre amigos

Todos os anos, um grupo de amigos se organiza com pelo menos três meses de antecedência para garantir um mês de julho diferente em Salinópolis, no nordeste paraense. A tradição começou há cerca de seis anos e, com o tempo, ganhou força. O que antes era apenas uma reunião na praia, agora já se tornou uma programação com festas, DJs e até press-kits para os convidados.

“O grupo tem, acho que uns cinco, seis anos. Começou com um grupo de amigos e a gente vinha passar Salinas. Fomos ficando mais organizados com o tempo. Gostamos de passar esse tempo juntos e confraternizar entre amigos”, conta Yuri Sarraf, um dos integrantes do grupo, que tem mais de dez pessoas.

Hoje, eles escolhem a casa com antecedência, planejam as atividades, preparam as recepções e até contratam atrações musicais. Para ele, unir o verão e a oportunidade de estar junto dos amigos, é a forma ideal de curtir a temporada de veraneio. Apesar do crescimento da iniciativa, a essência do grupo se manteve ao longo de todo esse tempo. Neste ano, a novidade foi a presença de um DJ do Rio de Janeiro.

“Trouxemos o Gabriel do Borel para tocar na praia do Atalaia. Foi uma experiência muito massa”, diz Yuri. Durante a semana, a vibe é mais tranquila, com noites de hambúrguer, pizza e descanso. “A gente gosta de estar mais reservado também. O importante é estar com os amigos”, diz.

Foto: Ivan Duarte | O Liberal

União entre amigos

O grupo segue o mesmo, como conta Yuri: “Basicamente são as mesmas pessoas de sempre. O que vem de fora são só as meninas convidadas, e a gente manda press-kit a elas”, diz Yuri. Segundo ele, o planejamento começa por volta de abril, com a definição da casa, montagem da estrutura e divisão de tarefas entre os amigos.

A rotina do grupo inclui dias de praia, tardes na piscina e afters animados na própria casa. Ele lembra, ainda, que o momento é muito aguardado entre eles o ano todo. Para Sarraf, esse também é um momento de relaxar. “A gente confraterniza, desce para a praia, volta e sempre tem alguma coisa acontecendo. Geralmente, viemos depois do dia 10 e ficamos até o final do mês”, relata.

Primeira vez

Neste ano, a empresária Maria Ramos participou do encontro pela primeira vez. Ela conta que foi convidada por uma amiga e, desde então, não parou mais. “Uma amiga convidou, aí outra chamou outra, e quando vi já estava todo mundo junto. A galera é bem legal, bem divertida. Tá sendo incrível passar esses momentos com eles”, cona.

Apesar de ser estreante no grupo, Maria aproveitou cada fim de semana ao lado dos novos amigos. “É o terceiro final de semana que venho, e vou ficar até o final. Tá superando todas as minhas expectativas. Eu achava que era uma coisa, mas é outra completamente diferente. Tudo novo pra mim, e eu tô gostando bastante”, conta animada.

Empresária Maria Ramos pela primeira na casa do grupo de amigos (Foto: Ivan Duarte | O Liberal)

Mesmo com pouco tempo de convivência, ela já carrega boas histórias para lembrar. A rotina dos encontros é intensa, mas cheia de boas memórias. Segundo ela, um dos momentos mais esperados da programação é o "after", que já virou tradição no grupo.“É tipo uma colônia de férias. A gente se reúne para curtir, aproveitar os momentos, vai pra praia, curte os paredões e se diverte junto”, resume Maria.