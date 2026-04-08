Com estrutura precária, prédio da faculdade de Odontologia da UFPA será reconstruído

O atual prédio da Faculdade de Odontologia (FO) da Universidade Federal do Pará (UFPA) está em condições precárias, o que afeta a segurança de alunos e pacientes. Construído há cerca de 110 anos, a estrutura apresenta fiações elétricas obsoletas, além de outros problemas, como a falta de segurança. Após diálogo com o Ministério Público Federal (MPF), a UFPA se comprometeu a elaborar um projeto para a construção de um novo prédio.

VEJA MAIS

O compromisso foi firmado em reunião realizada na sede do MPF na capital paraense, com a participação de representantes da administração superior da universidade, professores e estudantes. Para o MPF, o objetivo da reunião foi assegurar que o novo projeto seja construído de forma dialogada com quem utiliza o espaço.

O acordo estabelece um cronograma de trabalho dividido em duas etapas: os primeiros três meses serão dedicados à conclusão do projeto arquitetônico. Após essa fase, a universidade prevê a necessidade de mais três meses para finalizar os projetos complementares de engenharia, que incluem os sistemas elétrico e hidráulico do prédio, além de orçamentos e licenciamentos.

Crise estrutural

Durante o encontro, estudantes e professores relataram a situação precária do prédio atual, localizado no Campus Universitário do Guamá, que tem cerca de 110 anos. Entre os problemas apontados estão fiações elétricas obsoletas que causam curtos-circuitos, falta de geradores para manter procedimentos cirúrgicos em caso de queda de energia, ausência de saídas de incêndio e falta de acessibilidade para alunos e pacientes com deficiência.

A faculdade também enfrenta graves problemas de segurança. Relatos indicam que a iluminação precária no entorno do prédio coloca estudantes em risco durante o turno da noite. Em resposta, o pró-reitor de Administração da UFPA, Raimundo da Costa Almeida, informou que a manutenção da iluminação externa está em curso e que um novo contrato para vigilância e controle de acesso deve ser implementado em até 40 dias.

Participação

A reunião contou com a presença de Selma Costa Pena, representando a reitoria da instituição; do pró-reitor de Administração, Raimundo da Costa Almeida; e do prefeito multicampi da UFPA, Eliomar Azevedo do Carmo.

Também foram convidados e participaram das discussões representantes da Procuradoria Federal junto à UFPA, da direção da Faculdade de Odontologia, da Diretoria-geral do Instituto de Ciências da Saúde e membros do Centro Acadêmico Livre de Odontologia (Calo).

Os presentes ressaltaram que a elaboração do projeto técnico é o passo fundamental para que a instituição possa captar recursos junto ao Ministério da Educação (MEC).

A reportagem solicitou posicionamento à UFPA e aguarda retorno.