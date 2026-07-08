Com caminhadas e pedaladas, paraenses aproveitam o verão para praticar exercícios ao ar livre

A prática de atividades físicas é parte da rotina de 47% dos brasileiros, segundo uma pesquisa Genial/Quaest realizada em abril de 2026. Desse total, 13% fazem algum tipo de exercício todos os dias — e, nas férias, a frequência não deve ser diferente. Em Belém, com a movimentação tranquila da capital paraense, moradores aproveitam para intensificar o hábito ao ar livre e o repassam para filhos e netos.

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Esse é o caso de Angela Dias, dona de casa de 59 anos, que pratica diferentes exercícios todos os dias. Na manhã dessa terça-feira (7), ela decidiu curtir o sol da cidade em uma caminhada no Portal da Amazônia. Protegida com camisa manga longa e boné, Angela levou a neta Alexia Duarte, de 12 anos.

Atravessando gerações

“Agora no período de verão e das férias, eu estou aqui na orla caminhando com minha neta. É muito bom para a gente estar logo cedo, logo pela manhã pegando esse vento natural. O ar livre é muito bom”, fala. Além da caminhada, Angela também pratica musculação e treino funcional, sempre mantendo o corpo com saúde. Ela reforça a importância da água, companheira indispensável nas atividades físicas, principalmente sob o sol.

Alexia, uma dos 11 netos de Angela, está de férias da escola e, por isso, foi com a avó. A adolescente caminha ao lado dela desde os 5 anos. “Já estou influenciando ela. Ela é minha companhia, minha amiga para todas as horas”, diz a dona de casa.

Paixão que perdura

Jradel incentiva os filhos Kauany e Júnior a praticarem atividades físicas ao ar livre (Foto: Thiago Gomes | O Liberal)

O professor Jardel Queiroz, de 55 anos, também não perde a chance de incentivar a prática de exercício ao ar livre nos filhos. Pai de três, ele estava com Kauany Queiroz, de 15 anos, e Jardel Júnior, de 10 anos, em uma pedalada. Assim como Angela e Alexia, a família escolheu o Portal da Amazônia para a praticar.

“Na minha rotina de atividade, eu gosto muito de fazer pedal e natação, mas o esporte que eu gosto muito é tênis”, fala Jardel. O professor conta que, durante as férias escolares e o verão, andar de bicicleta com os filhos tem sido uma boa alternativa para, também, conhecer diferentes locais. Além do Portal, a família costuma ir ao Parque do Utinga.

Com viagem programada para os próximos dias, Jardel afirma que não deixam os exercícios de lado: “O esporte é saúde, aí eu incentivo muito os meus filhos. Todos eles praticam esporte — minha filha joga vôlei e handebol, e meu filho joga futebol”. O objetivo da família, durante as férias, é pedalar em lugares diferentes e, até mesmo, atravessar para a Ilha do Combu remando.

Exercícios em julho

A personal trainer Martaniany Pereira, reforça a necessidade de manter a rotina de exercícios mesmo nas férias de julho. “As férias costumam alterar a rotina, mas isso não significa interromper a prática de exercícios. Manter-se ativo ajuda a preservar o condicionamento físico, controlar o peso entre outras coisas”, afirma.

A profissional orienta os cuidados principalmente com relação aos horários para os exercícios físicos, por causa das condições do clima. “No verão amazônico, devido às altas temperaturas e à elevada umidade, o ideal é praticar exercícios nas primeiras horas da manhã, até aproximadamente 8h, ou no final da tarde, após às 17h. Reduzindo o risco de desidratação e de problemas relacionados ao calor”, aponta.

“As férias devem ser um momento de descanso, mas não de sedentarismo. O ideal é manter uma rotina flexível, reservando alguns dias da semana para atividades físicas, aproveitando passeios ao ar livre, caminhadas, esportes ou brincadeiras em família. Também é importante manter uma boa hidratação, equilibrar a alimentação sem abrir mão dos momentos de lazer e respeitar o sono. Pequenas atitudes durante as férias fazem grande diferença para que o retorno à rotina aconteça com mais energia, disposição e saúde”, enfatiza a personal trainer.