Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Belém chevron right

Com 530 trabalhadores voluntários, Casa de Plácido abre portas nesta quarta-feira (8)

O espaço surgiu para atender dignamente os peregrinos do Círio de Nazaré

O Liberal
fonte

Romeiros na Casa de Plácido. (Foto: Rosana Pinto | Ascom DFN)

A Casa de Plácido surgiu há 16 anos para atender dignamente os peregrinos do Círio de Nazaré, que antes deitavam nos arredores da Praça Santuário, sem um lugar adequado para descansar. Nesta quarta-feira (8), às 18h, será realizada a abertura oficial do espaço, que conta com 530 voluntários neste ano. O local terá equipes de liturgia, cozinha, limpeza, lava-pés e animação musical durante o período da quadra nazarena.

VEJA MAIS

image Artesã paraense transforma cartazes do Círio em peças personalizadas de devoção
Francisca Silva usa pedrarias, fitas e papel panamá para criar cartazes personalizados que unem fé, memória e criatividade

image Vegetação e planejamento urbano ajudam a reduzir calor no Círio
Professora da UFPA defende corredores verdes, sensores e ações de gestão para melhorar o conforto térmico dos romeiros

Todos os anos, milhares de pessoas participam da Grande Festa do Círio de Nazaré. Alguns vêm de longe, caminhando por dias em direção ao Santuário da Rainha da Amazônia, em agradecimento por uma graça alcançada. Depois do cumprimento de promessas, os fiéis se deslocam até a Casa de Plácido, onde recebem acolhimento e cuidados.

Doações

A Pastoral da Acolhida está arrecadando doações de alimentos não perecíveis, materiais de primeiros socorros, toalhinhas, produtos de higiene pessoal e de limpeza. Os materiais serão destinados aos romeiros atendidos na Casa de Plácido durante o período da quadra nazarena. 

O público que deseja contribuir pode entregar as doações na Casa CIM - Coração Imaculado de Maria que fica localizada na Travessa 14 de Março, entre Gentil Bittencourt e Alameda Dom Alberto Ramos, antigo prédio do exército.

Atendimento aos peregrinos

A Casa de Plácido foi idealizada pelo então Reitor da Basílica Santuário de Nazaré, Padre José Ramos das Mercês, que viu a necessidade de atender dignamente os peregrinos do Círio de Nazaré. E após 16 anos, o espaço segue em pleno funcionamento, a cada ano atendendo cada vez mais devotos de Maria. Fora da época do Círio, o espaço funciona para encontros litúrgicos, reuniões e atividades da Paróquia de Nazaré.

A Pastoral da Acolhida foi criada em 2001, pelo Padre Sílvio, com o propósito de auxiliar os romeiros que chegavam após longas caminhadas, ficavam deitados nos arredores da Praça Santuário e não tinham lugar adequado para descansar. Então, surgiu a ideia de ajudar na acolhida, para que os promesseiros pudessem descansar e ter atendimento de primeiros socorros. Com o passar dos anos, o número de pessoas foi aumentando, sendo idealizada a Casa de Plácido.

O nome "Casa de Plácido" presta uma homenagem ao paraense agricultor Plácido José de Souza, que no ano de 1.700 encontrou a pequena imagem de Nossa Senhora de Nazaré, entre pedras lodosas às margens do Igarapé Murutucu (onde se encontra a Basílica) - no tronco de uma árvore. 

Após o achado, Plácido levou a imagem para a sua casa e no outro dia ela não estava lá. Correu ao local inicial do encontro e lá estava a imagem da Santinha. E o fato se repetiu várias vezes. Plácido, então, construiu no local uma pequena ermida, dando início à devoção pela Santa. A imagem original achada por Plácido fica no Glória da Basílica Santuário e só desce de lá durante o Círio de Nazaré e em ocasiões especiais.

Serviço

Abertura: 8 de outubro de 2025, às 18h.
Fechamento: 11 de outubro às 13h até o dia 13 de outubro. Além do dia 19 de outubro.
Funcionamento: de 14 à 18 de outubro de 8h30 às 14h, e de 20 a 25 de outubro das 8h30 às 14h.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Círio 2025

casa de plácido
Belém
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BELÉM

FIQUE DE OLHO!

Ingressos para Ensaios da Anitta em Belém custam mais que jogo do Remo; veja quanto!

O evento ocorrerá o dia 10 de janeiro de 2026, no Mangueirão

06.10.25 15h22

BELÉM 

Belém ganhará novo pronto-socorro pelo SUS antes da COP 30, anuncia ministro da Saúde

O novo serviço integrará o Sistema Único de Saúde (SUS) e tem como objetivo não apenas reforçar o atendimento durante o evento internacional

03.10.25 17h56

TRANSPORTE

Projeto do governo Lula propõe CNH sem autoescola e reduz custo em até 80%; entenda

Segundo o governo, a intenção é ampliar o acesso à habilitação e reduzir os custos do processo

02.10.25 20h11

CONFIRMOU

'Ensaios da Anitta' já tem data para ser realizado em Belém; confira

Além de Belém, o "Ensaios da Anitta" costuma passar por outras capitais como Salvador, Rio de Janeiro, São Paulo, Recife e Fortaleza

01.10.25 12h47

MAIS LIDAS EM BELÉM

entrou na onda

VÍDEO: Em Belém, Lula posa com homem que também perdeu dedo e viraliza

Presidente brincou com homem no Canal da União e o gesto viralizou nas redes como símbolo de empatia e representatividade

05.10.25 16h46

Novidade

Belém inaugura primeiro ponto de descanso para entregadores de aplicativo

Espaço do Ifood pede apoio sustentável no Umarizal combina conforto, descanso e soluções ecológicas

06.10.25 11h00

BELÉM 

Belém ganhará novo pronto-socorro pelo SUS antes da COP 30, anuncia ministro da Saúde

O novo serviço integrará o Sistema Único de Saúde (SUS) e tem como objetivo não apenas reforçar o atendimento durante o evento internacional

03.10.25 17h56

UNIVERSO

Astronomia conquista jovens em Belém e inspira curiosidade sobre o universo

O universitário Igor Lima transformou a paixão de infância pela Astronomia em dedicação diária às estrelas

05.10.25 11h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda