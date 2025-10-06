Com 530 trabalhadores voluntários, Casa de Plácido abre portas nesta quarta-feira (8)

A Casa de Plácido surgiu há 16 anos para atender dignamente os peregrinos do Círio de Nazaré, que antes deitavam nos arredores da Praça Santuário, sem um lugar adequado para descansar. Nesta quarta-feira (8), às 18h, será realizada a abertura oficial do espaço, que conta com 530 voluntários neste ano. O local terá equipes de liturgia, cozinha, limpeza, lava-pés e animação musical durante o período da quadra nazarena.

VEJA MAIS

Todos os anos, milhares de pessoas participam da Grande Festa do Círio de Nazaré. Alguns vêm de longe, caminhando por dias em direção ao Santuário da Rainha da Amazônia, em agradecimento por uma graça alcançada. Depois do cumprimento de promessas, os fiéis se deslocam até a Casa de Plácido, onde recebem acolhimento e cuidados.

Doações

A Pastoral da Acolhida está arrecadando doações de alimentos não perecíveis, materiais de primeiros socorros, toalhinhas, produtos de higiene pessoal e de limpeza. Os materiais serão destinados aos romeiros atendidos na Casa de Plácido durante o período da quadra nazarena.

O público que deseja contribuir pode entregar as doações na Casa CIM - Coração Imaculado de Maria que fica localizada na Travessa 14 de Março, entre Gentil Bittencourt e Alameda Dom Alberto Ramos, antigo prédio do exército.

Atendimento aos peregrinos

A Casa de Plácido foi idealizada pelo então Reitor da Basílica Santuário de Nazaré, Padre José Ramos das Mercês, que viu a necessidade de atender dignamente os peregrinos do Círio de Nazaré. E após 16 anos, o espaço segue em pleno funcionamento, a cada ano atendendo cada vez mais devotos de Maria. Fora da época do Círio, o espaço funciona para encontros litúrgicos, reuniões e atividades da Paróquia de Nazaré.

A Pastoral da Acolhida foi criada em 2001, pelo Padre Sílvio, com o propósito de auxiliar os romeiros que chegavam após longas caminhadas, ficavam deitados nos arredores da Praça Santuário e não tinham lugar adequado para descansar. Então, surgiu a ideia de ajudar na acolhida, para que os promesseiros pudessem descansar e ter atendimento de primeiros socorros. Com o passar dos anos, o número de pessoas foi aumentando, sendo idealizada a Casa de Plácido.

O nome "Casa de Plácido" presta uma homenagem ao paraense agricultor Plácido José de Souza, que no ano de 1.700 encontrou a pequena imagem de Nossa Senhora de Nazaré, entre pedras lodosas às margens do Igarapé Murutucu (onde se encontra a Basílica) - no tronco de uma árvore.

Após o achado, Plácido levou a imagem para a sua casa e no outro dia ela não estava lá. Correu ao local inicial do encontro e lá estava a imagem da Santinha. E o fato se repetiu várias vezes. Plácido, então, construiu no local uma pequena ermida, dando início à devoção pela Santa. A imagem original achada por Plácido fica no Glória da Basílica Santuário e só desce de lá durante o Círio de Nazaré e em ocasiões especiais.

Serviço

Abertura: 8 de outubro de 2025, às 18h.

Fechamento: 11 de outubro às 13h até o dia 13 de outubro. Além do dia 19 de outubro.

Funcionamento: de 14 à 18 de outubro de 8h30 às 14h, e de 20 a 25 de outubro das 8h30 às 14h.