O Liberal chevron right Círio 2025 chevron right

Artesã paraense transforma cartazes do Círio em peças personalizadas de devoção

Francisca Silva usa pedrarias, fitas e papel panamá para criar cartazes personalizados que unem fé, memória e criatividade

Gabriel da Mota
fonte

Alguns dos cartazes já customizados pela devota, guardados como lembrança (Carmem Helena / O Liberal)

Aos 54 anos, a assistente social e pedagoga Francisca Silva encontrou na arte uma forma de viver o Círio de Nazaré para além das procissões. Desde 2010, ela customiza os cartazes oficiais da festa, acrescentando pedrarias, fitas e efeitos tridimensionais que transformam o material impresso em um objeto devocional presente em muitas casas paraenses.

A tradição começou em Capitão Poço, no nordeste do Pará, quando Francisca lecionava em uma aldeia indígena dos Tembés. Na época do Círio, reunia os alunos para personalizar os cartazes como forma de vivenciar a festa e presentear a comunidade. “A gente colocava o que era representativo naquele ano e eu levava um cartaz para cada um fazer a customização. Presenteávamos a comunidade e familiares”, relembra.

Cartazes artesanais ganham nova dimensão em Belém

Com o tempo, a prática se consolidou em Belém. A partir de 2021, já de volta à capital, Francisca passou a aprimorar as técnicas, inspirada por um amigo que trabalhava na confecção dos mantos da Imagem Peregrina.

“Aprendi a não ter medo de colocar ornamentos. Antes eu tinha muito receio de exagerar”, conta. A mudança elevou o padrão do trabalho, que passou a incluir materiais mais resistentes, como papel panamá, e a ocupar todo o espaço do manto com pérolas e pedrarias.

Processo artesanal une técnica, fé e criatividade

A artesã explica que cada cartaz leva cerca de um dia para ser finalizado. O efeito tridimensional, uma das marcas do seu trabalho, exige o reaproveitamento de dois cartazes para formar uma única peça. “A ideia de fazer em 3D é para visualizar e parecer que tem outro por trás”, detalha. Entre os materiais mais usados estão EVA, galões, fitas do Círio e rolos coloridos.

A criação começa assim que o cartaz oficial é lançado pela Diretoria da Festa de Nazaré (DFN). A partir daí, Francisca organiza os insumos e inicia a produção para atender às encomendas que aumentam a cada ano. “Ano passado fiz uns dez cartazes. As pessoas que compram voltam a encomendar no ano seguinte e sempre aparecem novos interessados”, diz.

Cartaz do Círio como anúncio e sinal de fé

Para a artesã, o cartaz vai além da função decorativa: ele anuncia a chegada do Círio. “Ele comunica que vai acontecer aquele acontecimento grandioso. Ao mesmo tempo em que confecciono, eu convivo com Nossa Senhora e desenvolvo toda uma criatividade para que fique o mais belo possível”, afirma.

Francisca conta que as peças personalizadas provocam forte reação em quem as recebe. “As pessoas ficam maravilhadas e dizem que é muito bonito. Eu tenho cuidado para não tirar o mérito da beleza do manto, porque cada ano tem um tema próprio. A ideia é valorizar o cartaz sem perder a identidade dele”, explica.

Evangelização por meio da arte

Com a repercussão do trabalho, a customização também se tornou um meio de evangelização. “É um momento de oração. Enquanto faço, peço a Nossa Senhora que cada cartaz possa levar uma graça para quem receber”, diz.

A prática ganhou tanto significado que Francisca admite já ter tentado parar, sem sucesso. “Sempre digo que não vou fazer no próximo ano, mas não consigo. É como se fosse um chamado”, revela.

Para ela, cada peça carrega algo único. “Parece que o cartaz encontra a pessoa certa. Já aconteceu de um detalhe surgir no meio do trabalho e ser perfeito para quem iria receber. Isso é muito bonito”, completa.

A cobertura do Círio de Nazaré 2025 de O Liberal tem patrocínio do Banco da Amazônia, Natura, Atacadão, Liquigás, além do apoio da Vale.

 
