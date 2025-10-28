Com 236 boxes reformados, Complexo da Pedreira é entregue nesta terça-feira (28)

O Complexo da Pedreira foi entregue nesta terça-feira (28), com 236 boxes reformados dos setores de alimentação, serviços, produtos industrializados, hortifruti, farinha, mercearia, ervas medicinais e artigos de umbanda. O objetivo é atender às normas de acessibilidade, fluxo, funcionalidade, higiene e segurança de consumidores e trabalhadores, garantindo conforto e praticidade para mais de 60 mil pessoas na capital paraense.

A obra do Governo do Pará foi realizada em parceria com a Prefeitura Municipal de Belém. “Hoje, o Governo do Estado, junto com a Prefeitura de Belém, faz a entrega do Complexo da Pedreira. Na quinta-feira (30), estaremos dando um novo passo entregando o mercado do bairro, avançando no sentido de melhorarmos cada vez mais as condições das feiras e mercados da nossa capital. Com isso, garantimos condição para quem trabalha e, acima de tudo, prestigiamos os moradores com um ambiente adequado para o consumo”, destaca o governador do Pará, Helder Barbalho.

A vice-governadora do Estado, Hana Ghassan, falou da importância da parceria entre os governos estadual e municipal em mais uma entrega na capital. “Quero agradecer a Deus e também pedir a Ele, que abençoe cada feirante na sua luta diária. Esse é mais um benefício fruto da união, da parceria que constrói. Que esse complexo seja motivo de prosperidade e felicidade na vida de todo mundo”.

O prefeito Igor Normando listou os benefícios do novo espaço para o bairro da Pedreira, um dos mais tradicionais e populosos de Belém. “Foram três anos de espera e em 10 meses da nossa gestão entregamos a obra com funcionalidade, nessa parceria com o Governo do Estado. Esse é um local que vai garantir não só melhores condições para os feirantes, como também para toda a população. Vai melhorar a mobilidade urbana, já que vamos tirar a feira provisória da Avenida Pedro Miranda e fazer com que o trânsito possa ter mais fluidez”.

Feirantes aprovam a obra

O feirante Evânio Costa, de 54 anos, trabalha no espaço há mais de 30 anos e aprovou a obra. “Está ótimo, tudo muito bonito. Organizado, limpo, principalmente, e com manutenção em dia. Antes estava difícil porque as placas da frente estavam soltas, chovia muito aqui dentro. Agora não tem chuva, não tem sol, mas sim um vento maravilhoso que Deus nos dá”, diz o permissionário.

Quem também está encontrando um espaço com mais dignidade para trabalhar é a permissionária Betânia Almeida. “Antigamente a gente passava por dificuldade e agora o complexo está tudo de bom. Agradeço por essa feira maravilhosa que fizeram para nós. É importante, vai vir mais clientes. Vamos continuar zelando pelo patrimônio que a gente recebeu”.

O Complexo da Pedreira é um equipamento público entregue pelo Estado, através da Secretaria de Estado de Obras Públicas (Seop), em convênio com a prefeitura de Belém. “Os comerciantes da Pedreira estão recebendo um lugar mais digno para trabalhar, em um investimento que mantém e gera novos empregos. A população vai às compras sabendo que vai encontrar um ambiente confortável e seguro, garantindo o desenvolvimento da economia de Belém", explica o secretário de Obras Públicas, Ruy Cabral.