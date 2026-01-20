Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Belém chevron right

Com 100 mil downloads e 50 mil cartões emitidos, App impulsiona adesão ao novo BRT Metropolitano

Sistema de bilhetagem digital e física amplia integração do transporte público e facilita o deslocamento entre municípios da Grande Belém

O LIBERAL
fonte

Com 100 mil downloads e 50 mil cartões emitidos, Pra Já impulsiona adesão ao novo BRT Metropolitano. (Divulgação)

Com cerca de 100 mil downloads do aplicativo 'Pra Já' e 56 mil cartões físicos emitidos, o novo Sistema de Bilhetagem do BRT Metropolitano já demonstra a adesão dos usuários e consolida-se como uma das principais ferramentas de modernização do transporte público na Grande Belém. Os números refletem a aceitação do modelo, que facilita o acesso ao Sistema Integrado de Transporte (SIT/BRT) e amplia a integração entre os municípios da Região Metropolitana.

Disponível nas versões física e digital, o Cartão Pra Já é o meio obrigatório de acesso às linhas troncais e alimentadoras do sistema, que conectam Belém, Ananindeua, Marituba, Benevides, Santa Bárbara, Santa Izabel e Castanhal. A bilhetagem eletrônica foi desenvolvida pela Autopass, empresa concessionária responsável pela operação do serviço.

Além do cartão físico, o aplicativo permite o pagamento da tarifa por meio do Bilhete QR Code, recargas via Pix e o acompanhamento do saldo em tempo real. O QR Code funciona como passagem digital dinâmica, válida para um único embarque, oferecendo mais praticidade e agilidade no acesso ao transporte. Já o cartão comum pode ser solicitado presencialmente, mediante apresentação de documento com foto, CPF e comprovante de residência.

A consolidação do sistema também ampliou o acesso aos benefícios tarifários. Estudantes regularmente matriculados em instituições de ensino credenciadas podem solicitar a meia-passagem, mediante comprovação de vínculo escolar no ano letivo de 2026. Pessoas com 60 anos ou mais têm direito ao Cartão Pra Já Sênior, que garante gratuidade no transporte, assim como as Pessoas com Deficiência (PcDs), conforme a documentação exigida.

Segundo o diretor de Transporte Metropolitano da Arcon, Gilberto Barbosa, os números iniciais comprovam o sucesso da implantação. “Desde o início da operação, habilitamos estudantes para garantir o abatimento de 50%. Com todas as linhas integradas, o processo está aberto para alunos regularmente matriculados em instituições de ensino da Região Metropolitana, que podem agendar atendimento ou procurar os postos presenciais”, destacou.

A tarifa pública do BRT Metropolitano é de R$ 4,60, enquanto estudantes pagam R$ 2,30, com deslocamento entre todos os municípios integrados, sem limite diário de uso. Crianças menores de 7 anos têm isenção tarifária. As recargas podem ser feitas pelo aplicativo ou presencialmente nos terminais de Ananindeua e Marituba.

O atendimento ao público ocorre em postos distribuídos pela Região Metropolitana, como os terminais de integração e as Estações Cidadania localizadas no Shopping Pátio Belém, no Memorial Magalhães Barata, em São Brás, e no Shopping Metrópole, em Ananindeua, onde os usuários podem solicitar o cartão, esclarecer dúvidas e receber orientações sobre o uso do sistema.

Serviço:

Cartão Pra Já Escolar: Destinado a estudantes regularmente matriculados em instituições credenciadas, com direito à meia tarifa no BRT Metropolitano.

Documentos necessários (originais):
* RG ou certidão de nascimento (para menores de 10 anos)
* CPF
* Comprovante de residência
* Documento oficial da instituição de ensino, com validade de até 30 dias, comprovando matrícula
OBS: Alunos menores de idade devem estar acompanhados dos pais ou responsáveis legais.

Cartão Pra Já Sênior
* Emissão disponível mediante agendamento (link a ser divulgado na Central de Ajuda). Até a emissão do cartão, o embarque gratuito pode ser feito mediante apresentação de RG ou carteirinha do Passe Fácil.

OBS: Trabalhadores que utilizam vale-transporte devem solicitar o cartão por meio do setor de RH da empresa.

Postos de Atendimento Pra Já
O atendimento ocorre mediante agendamento nos postos de Ananindeua e Marituba e por senha retirada no local nas demais unidades da Região Metropolitana.

- Marituba
Rodovia BR-316, Km 10
Segunda a sábado, das 8h às 18h (exceto feriados)

Agendamento online

- Ananindeua – Posto de Atendimento

Rodovia BR-316, Km 6 – Águas Lindas
Segunda a sábado, das 8h às 18h (exceto feriados)

Agendamento online

- Estação Cidadania – Shopping Metrópole Ananindeua (3º piso)
Segunda a sexta, das 10h às 17h (exceto feriados)
Atendimento por senha no local

- Estação Cidadania – Memorial Magalhães Barata (São Brás)
Segunda a sexta, das 10h às 17h (exceto feriados)

Atendimento por senha no local

- Estação Cidadania – Shopping Pátio Belém (1º piso)
Segunda a sexta, das 10h às 17h (exceto feriados)

Atendimento por senha no local

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

pra já

brt metropolitano
Belém
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BELÉM

AULAS

Famílias paraenses enfrentam o desafio de ajustar sono e rotina com o fim das férias escolares

Com o fim das férias em boa parte da rede particular, pais e alunos buscam estratégias para ajustar o cronograma e os desafios da adaptação da rotina

18.01.26 13h55

SAÚDE

Paraenses aproveitam atividade física ao ar livre em busca de leveza mental

Frequentadores do Portal da Amazônia explicam como a caminhada fora das academias traz benefícios para a saúde; Psicólogo clínico explica como o movimento do corpo libera substâncias que regulam o humor

18.01.26 13h26

BELÉM

UFPA cresce em excelência acadêmica e leva doutorados para o interior do Pará

Pós-graduação da UFPA avança em todo o Estado; reitor Gilmar Pereira celebra aumento de 100% nos programas de doutorado

14.01.26 12h48

CARNAVAL 2026

Prefeitura de Belém lança Edital do Carnaval com R$ 1,9 milhão para escolas de samba

O investimento traz um aumento de mais de 6% em relação a 2025

14.01.26 11h57

MAIS LIDAS EM BELÉM

MOBILIZAÇÃO NACIONAL

Técnicos administrativos das universidades federais do Pará paralisam atividades nesta segunda (19)

Apesar da paralisação, as aulas nas universidades não foram suspensas, sendo afetadas apenas as atividades administrativas

19.01.26 11h28

GRADUAÇÃO

Dia da Universidade: estudantes e professores dão dicas para calouros iniciarem a vida acadêmica

Com a expectativa para a divulgação dos listões, estratégias são essenciais para os novos graduandos se orientarem nos primeiros dias da vida universitária

18.01.26 9h00

PERIGO!

Orlas de Mosqueiro sofrem com riscos de desabamento; moradores reclamam da falta de manutenção

Orla da Praia do Murubira é uma das mais afetadas

18.01.26 8h00

CALOUROS

Listão das universidades: veja o cronograma dos resultados das instituições públicas do Pará

Nas próximas semanas, instituições devem anunciar as primeiras chamadas, dando sequência às etapas de matrícula dos candidatos

16.01.26 18h36

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda