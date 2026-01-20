Com 100 mil downloads e 50 mil cartões emitidos, App impulsiona adesão ao novo BRT Metropolitano

Com cerca de 100 mil downloads do aplicativo 'Pra Já' e 56 mil cartões físicos emitidos, o novo Sistema de Bilhetagem do BRT Metropolitano já demonstra a adesão dos usuários e consolida-se como uma das principais ferramentas de modernização do transporte público na Grande Belém. Os números refletem a aceitação do modelo, que facilita o acesso ao Sistema Integrado de Transporte (SIT/BRT) e amplia a integração entre os municípios da Região Metropolitana.

Disponível nas versões física e digital, o Cartão Pra Já é o meio obrigatório de acesso às linhas troncais e alimentadoras do sistema, que conectam Belém, Ananindeua, Marituba, Benevides, Santa Bárbara, Santa Izabel e Castanhal. A bilhetagem eletrônica foi desenvolvida pela Autopass, empresa concessionária responsável pela operação do serviço.

Além do cartão físico, o aplicativo permite o pagamento da tarifa por meio do Bilhete QR Code, recargas via Pix e o acompanhamento do saldo em tempo real. O QR Code funciona como passagem digital dinâmica, válida para um único embarque, oferecendo mais praticidade e agilidade no acesso ao transporte. Já o cartão comum pode ser solicitado presencialmente, mediante apresentação de documento com foto, CPF e comprovante de residência.

A consolidação do sistema também ampliou o acesso aos benefícios tarifários. Estudantes regularmente matriculados em instituições de ensino credenciadas podem solicitar a meia-passagem, mediante comprovação de vínculo escolar no ano letivo de 2026. Pessoas com 60 anos ou mais têm direito ao Cartão Pra Já Sênior, que garante gratuidade no transporte, assim como as Pessoas com Deficiência (PcDs), conforme a documentação exigida.

Segundo o diretor de Transporte Metropolitano da Arcon, Gilberto Barbosa, os números iniciais comprovam o sucesso da implantação. “Desde o início da operação, habilitamos estudantes para garantir o abatimento de 50%. Com todas as linhas integradas, o processo está aberto para alunos regularmente matriculados em instituições de ensino da Região Metropolitana, que podem agendar atendimento ou procurar os postos presenciais”, destacou.

A tarifa pública do BRT Metropolitano é de R$ 4,60, enquanto estudantes pagam R$ 2,30, com deslocamento entre todos os municípios integrados, sem limite diário de uso. Crianças menores de 7 anos têm isenção tarifária. As recargas podem ser feitas pelo aplicativo ou presencialmente nos terminais de Ananindeua e Marituba.

O atendimento ao público ocorre em postos distribuídos pela Região Metropolitana, como os terminais de integração e as Estações Cidadania localizadas no Shopping Pátio Belém, no Memorial Magalhães Barata, em São Brás, e no Shopping Metrópole, em Ananindeua, onde os usuários podem solicitar o cartão, esclarecer dúvidas e receber orientações sobre o uso do sistema.

Serviço:

Cartão Pra Já Escolar: Destinado a estudantes regularmente matriculados em instituições credenciadas, com direito à meia tarifa no BRT Metropolitano.

Documentos necessários (originais):

* RG ou certidão de nascimento (para menores de 10 anos)

* CPF

* Comprovante de residência

* Documento oficial da instituição de ensino, com validade de até 30 dias, comprovando matrícula

OBS: Alunos menores de idade devem estar acompanhados dos pais ou responsáveis legais.

Cartão Pra Já Sênior

* Emissão disponível mediante agendamento (link a ser divulgado na Central de Ajuda). Até a emissão do cartão, o embarque gratuito pode ser feito mediante apresentação de RG ou carteirinha do Passe Fácil.

OBS: Trabalhadores que utilizam vale-transporte devem solicitar o cartão por meio do setor de RH da empresa.

Postos de Atendimento Pra Já

O atendimento ocorre mediante agendamento nos postos de Ananindeua e Marituba e por senha retirada no local nas demais unidades da Região Metropolitana.

- Marituba

Rodovia BR-316, Km 10

Segunda a sábado, das 8h às 18h (exceto feriados)

Agendamento online

- Ananindeua – Posto de Atendimento

Rodovia BR-316, Km 6 – Águas Lindas

Segunda a sábado, das 8h às 18h (exceto feriados)

Agendamento online

- Estação Cidadania – Shopping Metrópole Ananindeua (3º piso)

Segunda a sexta, das 10h às 17h (exceto feriados)

Atendimento por senha no local

- Estação Cidadania – Memorial Magalhães Barata (São Brás)

Segunda a sexta, das 10h às 17h (exceto feriados)

Atendimento por senha no local

- Estação Cidadania – Shopping Pátio Belém (1º piso)

Segunda a sexta, das 10h às 17h (exceto feriados)

Atendimento por senha no local