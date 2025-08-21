Círio 2025: treinamento dos guardas e revisão das cordas serão realizados no domingo (28)

Como parte dos preparativos para o Círio 2025, a Guarda de Nossa Senhora de Nazaré, em conjunto com a Diretoria da Festa, irá realizar o treinamento dos guardas e a revisão das estruturas das estações da corda neste domingo (28). A ação é parte do planejamento para as duas maiores procissões da Festa de Nazaré: Transladação e Círio.

Este ano, o treinamento busca capacitar os guardas para as procissões, pois é esperado um quantitativo maior de participantes, já que a capital sediará a COP 30. O treinamento é direcionado a todos os guardas, com ênfase especial nos novos integrantes formados este ano, que se preparam para participar de suas primeiras grandes procissões.

Ao longo da formação, serão simuladas situações que podem acontecer durante a procissão. Estarão presentes as equipes de Atrelamento, Núcleo da Cabeça da Corda, Estações 5, 4, 3, 2 e 1, Núcleo da Berlinda e Retaguarda da Berlinda.

Estações da corda

As estruturas metálicas que compõem as estações da corda também serão revisadas no dia. O objetivo é garantir segurança aos promesseiros que irão acompanhar as procissões no segundo final de semana de outubro.

Serviço

Data: 24/08 (domingo)

Horário: 7h

Local: Estacionamento do Centro Social de Nazaré