Círio 2025: reparos nos carros de promessa iniciam na próxima segunda-feira (4)

O reparo dos 14 carros de promessas que participarão do Círio de Nazaré 2025 inicia na próxima segunda-feira (4). A manutenção, promovida pela Diretoria da Festa de Nazaré (DFN), inclui revisão estrutural, retoques na pintura, ajustes no pneu e a vistoria completa em cada unidade. O serviço é essencial, em função da grande quantidade de ex-votos (objetos de cera) depositados por fiéis ao longo das procissões. A previsão é que os trabalhos sejam concluídos em até 30 dias.

VEJA MAIS

[[(standard.Article) Artesã paraense transforma cartazes do Círio em peças personalizadas de devoção]]

A Berlinda, que conduz a Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré durante a Trasladação e o Círio, não passará por reparos neste momento. "A Berlinda tem um cuidado diferenciado. Neste período, realizaremos apenas uma limpeza geral", explica Mário Tuma, diretor de procissões.

O primeiro carro de promessas introduzido no Círio foi o Carro Dom Fuas, que remete ao milagre ocorrido em 1182 com o fidalgo português Dom Fuas Roupinho. Ele foi salvo de cair em um abismo após clamar por Nossa Senhora de Nazaré. Em 1805, por ordem da Rainha Dona Maria I, esse carro passou a integrar oficialmente a procissão.

Confira os carros que fazem parte da procissão

Carro de Plácido

Barca da Guarda Mirim

Barca Nova

Cesto de Promessas

Barca com Velas

Barca Portuguesa

Barca com Remos

Carro Dom Fuas

Carro da Sagrada Família

Carro da Saúde

Quatro Carros dos Anjos

Berlinda

A Berlinda foi incorporada ao Círio em 1855, substituindo o antigo palanquim puxado por animais. O modelo atual, o quinto da história, foi confeccionado em 1964 pelo escultor João Pinto. Em estilo barroco, é esculpido em cedro vermelho e ornamentado com flores naturais na véspera da procissão. A Berlinda é colocada sobre um carro com pneus e puxada pela corda conduzida pelos devotos.

Carro de Plácido

Representa o caboclo Plácido José de Souza, que encontrou a imagem de Nossa Senhora de Nazaré no igarapé Murutucu. O carro foi doado pela Prefeitura de Ananindeua em 2000, com projeto do arquiteto Fernando Pessoa.

Carro da Saúde

Criado em 2021 como homenagem ao padre Santo Antônio Maria Zaccaria, médico e religioso. A inserção do carro, após dois anos sem procissão presencial devido à pandemia, homenageia os profissionais de saúde. O santo segura uma cruz na mão direita e a imagem de Nossa Senhora da Saúde na esquerda.

Carro da Sagrada Família

Adicionado em 2017 por decisão do Pároco de Nazaré, Padre Giovanni Incampo, representa a união familiar através de Jesus, Maria e José.

Barca Portuguesa

É uma Xavega tradicional portuguesa, enviada da cidade de Aveiros em 1971.

Barca da Guarda Mirim

Inserida em 1990 pelos Escoteiros do Mar.

Barca com Remos / Barca Nova / Barca com Velas

Cada uma representa a barca como instrumento de evangelização. A Barca com Velas foi doada em 1982 por Chico Fonseca (JONASA).

Carro Dom Fuas Roupinho

Além de Dom Fuas, representa também o milagre do Brigue São João Batista. Introduzido em 1805 por ordem da Rainha Dona Maria.

Carros dos Anjos

Comportam cerca de 50 crianças cada, totalizando 200 crianças. As inscrições ocorrem em setembro no corredor lateral da Basílica. Crianças de 4 a 9 anos podem participar. O grupo foi criado em 1972 para garantir a segurança das crianças durante a procissão.

Cesto de Promessas

Funciona como um "depósito de fé" onde os romeiros colocam seus pedidos e agradecimentos. Após o Círio, os papéis são abençoados e queimados em cerimônia especial. Antes da procissão, todos os carros ficam abrigados nos galpões da Companhia Docas do Pará (CDP).