Círio 2023: venda de ingressos para as arquibancadas será retomada dia 4 de setembro

A venda de ingressos para as arquibancadas do Círio 2023 será retomada no dia 4 de setembro. Nesse novo lote serão em torno de 4 mil ingressos disponibilizados para os dois dias (Trasladação e a grande procissão de domingo). A informação foi dada, na manhã desta terça-feira (29), pela Diretoria da Festa de Nazaré (DFN).

No primeiro lote foram vendidos seis mil ingressos. A venda dos ingressos para as arquibancadas da Trasladação e da procissão de domingo, do Círio 2023, começou no dia 10 de agosto. De acordo com a Diretoria da Festa de Nazaré (DFN), a venda é feita somente por meio do site da Lojinha do Círio (https://lojinhadocirio.com.br/).

A venda será limitada a cinco ingressos por pessoa (CPF), com pagamento em PIX ou cartão. Todos os ingressos serão nominais, garantindo a maior segurança da venda. Em cada ingresso, além da identificação do comprador, um QR Code impresso evitará as falsificações e garantirá um melhor controle de acesso do público às arquibancadas.

Para a Trasladação, que será dia 7 de outubro, o preço do ingresso custará R$ 100,00. Já o ingresso das Arquibancadas para o Círio, marcado para o dia 8 de outubro, vai custar R$ 170,00.

A DNF explicou que não será aceita meia-entrada. No momento da compra pode ser escolhido o local entre arquibancada setor A e setor B. Arquibancada A está localizada em frente ao Basa. Já a B está localizada em frente ao Bradesco.

Gratuidade já foi encerrada

A gratuidade para as arquibancadas do Círio já acabou. E, na sexta-feira, dia 1º de setembro, vai ocorrer a retirada dos ingressos na Casa de Plácido, das 8 às 15 horas. A entrega será mediante apresentação de documento de identidade.

Ao público com direito à gratuidade, idosos, a partir de 60 anos, e portadores de necessidades especiais, foram disponibilizados 900 ingressos gratuitos, sendo 300 para o Círio e 600 para a Trasladação. O cadastro para se ter acesso à gratuidade foi realizado no mesmo site de vendas, a partir do dia 25 de agosto.

Crianças de até dois anos de idade não pagam ingressos e não precisam ser cadastradas no site. As arquibancadas do Círio são de responsabilidade da Diretoria da Festa de Nazaré desde 2012 e a arrecadação com as vendas de ingressos é destinada ao pagamento das despesas do Círio, bem como a manutenção das obras sociais mantidas pela Paróquia de Nossa Senhora de Nazaré.