Círio 2023: venda de ingressos para arquibancadas começa nesta quinta (10); confira como comprar

A venda dos ingressos para as arquibancadas da Trasladação e da procissão de domingo, do Círio 2023, começa na próxima quinta-feira (10). De acordo com a Diretoria da Festa de Nazaré (DFN), a venda começa às 8h e será feita somente por meio do site da Lojinha do Círio.

A venda será limitada a cinco ingressos por pessoa (CPF), com pagamento em PIX ou cartão. Todos os ingressos serão nominais, garantindo a maior segurança da venda. Em cada ingresso, além da identificação do comprador, um QR Code impresso evitará as falsificações e garantirá um melhor controle de acesso do público às arquibancadas.

Serão disponibilizados mais de 5 mil lugares para cada dia. Para a Trasladação, que será 7 de outubro, o preço do ingresso custará R$ 100,00. Já o ingresso das Arquibancadas para o Círio, marcado para o dia 8 de outubro, vai custar R$ 170,00.

A DNF explicou que não será aceita meia-entrada. No momento da compra pode ser escolhido o local entre arquibancada setor A e setor B. Arquibancada A está localizada em frente ao Basa. Já a B está localizada em frente ao Bradesco.

Previsão para montagem das arquibancadas

De acordo com a Diretoria, a previsão para início da montagem das estruturas na Avenida Presidente Vargas é a partir do dia 21 de setembro, pela Loc Engenharia, e até o início de outubro elas passarão pela vistoria do Corpo de Bombeiros.

“Este ano terá novamente a área reservada atrás das arquibancadas, com bancas de vendas de comidas e artesanatos religiosos, além de banheiros”, conta Albano Martins, diretor de Arraial e Arrecadação do Círio 2023.

Serão disponibilizados dois lotes de ingressos. E no dia da Trasladação o acesso será liberado a partir das 17h. No domingo, o acesso será a partir das 6h da manhã.

Gratuidade

Ao público com direito à gratuidade, idosos, a partir de 60 anos, e portadores de necessidades especiais, serão disponibilizados 900 ingressos gratuitos, sendo 300 para o Círio e 600 para a Trasladação. O cadastro para se ter acesso à gratuidade deverá ser realizado no mesmo site de vendas, a partir do dia 25 de agosto.

Posteriormente, os ingressos serão entregues na Diretoria da Festa de Nazaré, localizada no Centro Social de Nazaré, na área do estacionamento da Basílica Santuário, somente no dia 01 de setembro, mediante a comprovação do direito à gratuidade e apresentação de documento com foto, no horário de 14 às 19h. Crianças de até dois anos de idade não pagam ingressos e não precisam ser cadastradas no site.

As arquibancadas do Círio são de responsabilidade da Diretoria da Festa de Nazaré desde 2012 e a arrecadação com as vendas de ingressos é destinada ao pagamento das despesas do Círio, bem como a manutenção das obras sociais mantidas pela Paróquia de Nossa Senhora de Nazaré.

Serviço:

Venda de ingressos para as arquibancadas da Avenida Presidente Vargas para a Trasladação e o Círio 2023

Data: a partir de 10 de agosto e enquanto durar o quantitativo dos lotes.

Site para compra: www.lojinhadocirio.com.br