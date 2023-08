Círio 2023: ingressos gratuitos para as arquibancadas encerram em menos de uma hora

A Diretoria da Festa de Nazaré (DFN) iniciou, na manhã desta sexta-feira (25), o cadastramento das gratuidades para as arquibancadas do Círio de Nossa Senhora de Nazaré 2023. E, em cerca de 55 minutos, todas as 900 vagas foram preenchidas.

A informação foi repassada pela DFN, que comunicou também que foram 1.193 usuários por minuto acessando o site disponibilizado. Houve solicitações de todo o Brasil, de acordo com a DFN.

VEJA MAIS

A retirada dos ingressos ocorrerá na próxima sexta-feira, 1° de setembro. Será necessário apresentar documento de identificação.