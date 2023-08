Círio 2023: revisão das estações da corda e treinamento dos guardas garantem segurança

As estações que sustentam a corda do Círio passaram por vistoria na manhã deste domingo (27), no estacionamento da Basílica de Nazaré. O procedimento é realizado em preparação para a Trasladação e para o Círio deste ano, por isso, precisa de cuidados especiais para garantir a segurança dos romeiros e demais participantes e voluntários. Além disso, também ocorreu o treinamento dos Guardas para as duas maiores procissões da festa de Nazaré.

Organizada pela Guarda de Nossa Senhora de Nazaré juntamente com a Diretoria da Festa, durante a vistoria foi realizada a revisão e reforço das estruturas, parafusos e todas as emendas das estações. Conforme o diretor de procissões da guarda de Nossa Senhora de Nazaré, Guilherme Azevedo, toda a ação visa a segurança. "A gente sempre procura fazer um trabalho para que possamos dar um pouco se segurança para os romeiros que vão dentro das estruturas. Buscamos reforçar para que ninguém se machuque", explica.

No momento da vistoria também é realizado o treinamento dos guardas e voluntários que estarão na retaguarda das estações garantindo a fluidez da estrutura durante o percurso do Círio. "A gente faz o treinamento para dois pontos críticos, um deles é a parte da passagem da Pedra do Ver-o-Peso, que precisa ser rápido e sem transtorno; e o outro é a parte do atrelamento, que precisa ser um momento bem preciso", diz Guilherme.

Michel Sena, Diretor de Procissões da Diretoria da Festa, ressalta que essas atividades mostram o quão próximo já está o Círio. “A gente acaba agregando e confraternizando a guarda e alguns fiéis que já estão por aqui, além da diretoria da festa. Isso é um trabalho preventivo que mostra a chegada do Círio. A gente realmente pode dizer que as estações estão preparadas para a Trasladação e o Círio”, garante.

Alex Costa Martins, que é voluntário desde 2018, diz que tudo é feito por amor. "Isso aqui é uma emoção e um momento único. Isso aqui mexe com o coração, com a gente e com toda a cidade. A gente vive tudo o que acontece aqui a cada segundo. Tudo na nossa vida passa rapidamente, mas essa festa é especial e vamos levá-la para a vida toda, sempre será lembrada", declara.

Conforme Renato César Oliveira Azevedo Neves, Coordenador Geral da Guarda de Nazaré, todo o voluntariado é marcado por devoção. “Toda a nossa equipe, os Guardas de Nazaré, vem para cá e participam desse preparo exclusivamente para servir. É um trabalho e uma devoção muito grande. Eles têm uma preparação e força espiritual nesse momento que é muito grande e impressiona. Não é qualquer pessoa que consegue participar de toda essa maratona”, assegura.

Mais vistorias

A Diretoria da Festa de Nazaré fará, nesta segunda (28), a vistoria do trajeto do Traslado de Ananindeua. A saída será da Semutran de Ananindeua, às 9h. A Diretoria de Procissões e os representantes dos órgãos de segurança estarão participando com o objetivo avaliar o estado das ruas, para as providências necessárias para que a Romaria aconteça dentro do horário estipulado.