Governo do Pará garante repasse de R$ 2 milhões para apoiar o Círio de Nazaré 2023

O governador Helder Barbalho assinou na noite desta segunda-feira (21) o tradicional apoio do Poder Executivo Estadual ao Círio de Nossa Senhora de Nazaré. A parceria, que inclui o repasse de R$ 2 milhões, foi anunciada na Basílica Santuário de Nazaré, em Belém, durante a Missa do Mandato, que marca o início da programação da Festividade, com os encontros nas casas dos fiéis.

“Este é o momento de consagração de toda a comunidade católica. O Círio é o encontro de nossa gente em torno de nossa padroeira, para agradecer a Nossa Senhora. E neste momento o governo do Estado apoia a Arquidiocese, para que este Círio possa, cada vez mais, representar toda a diversidade, a pluralidade do que significa este momento. Além da liderança religiosa de Maria, também é um importante momento cultural para o nosso Estado”, destacou o governador.

O apoio do Governo do Estado à maior festa religiosa dos paraenses é consolidado por meio da Secretaria de Estado de Cultura (Secult). O gesto institucional reforça o incentivo à cultura paraense, que promove uma das maiores manifestações religiosas do mundo, que também recebe o apoio de diversas outras vertentes religiosas e movimenta ações culturais por todo o Pará.

“Vivenciamos um momento de fortalecimento da economia, de geração de emprego, de geração de renda, e eu festejo como cristão, como católico, como devoto de Nossa Senhora de Nazaré, que nós estejamos todos juntos para​ mais um ano. Ano em que poderemos ir às ruas de Belém para agradecer a nossa mãe querida e renovar os nossos votos. Aproveito para convidar a todos os romeiros, convidar a toda a sociedade paraense, do Brasil e do mundo, que possam visitar Belém, que possam conhecer a mais extraordinária e maior festa católica do planeta”, ressaltou Helder Barbalho.

O coordenador da Festa de Nazaré no biênio 2022-2023, Antônio Salame, destacou a importância do Círio na história dos paraenses, e reforçou a importância do voluntariado e da integração institucional com órgãos públicos, em diferentes instâncias. “O Círio de Nazaré é um megaevento. Ele abrange todas as esferas da nossa população, bem como pessoas que vêm de outros estados, até de outros países. A gente não consegue realizar isso sem a ajuda de muitos”, frisou Antônio Salame.

“São muitas e muitas mãos. Só de voluntários são mais de 29 mil. E sem os órgãos, governo do Estado, prefeitura, Exército, Aeronáutica, Marinha, segurança pública e sistema de saúde, realmente seria impossível a gente conseguir coordenar essa grande festa sem nenhum incidente”, completou o coordenador da Festa de Nazaré.