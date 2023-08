Missa do Mandato abre peregrinações deste ano para o Círio

A Missa do Mandato abençoou, na noite desta segunda (21), as imagens que irão peregrinar nas novenas do Círio de Nossa Senhora de Nazaré. A celebração foi presidida na noite pelo reitor da Basílica Santuário, padre Francisco Assis. A Missa do Mandato, iniciada às 18h, marcou oficialmente o primeiro ato da festividade Nazarena.

O reitor da Basílica, padre Francisco Assis, ressaltou a importância das peregrinações e das visitas das imagens de casa em casa para manter os católicos unidos e levar a esperança para aqueles que afastaram da fé.

"A palavra de Deus que hoje nós ouvimos é um convite para fortalecermos ainda mais nossa fé. É essa uma das missões da peregrinação de casa em casa. Eu ia obersvando todas as imagens trazidas por vocês. Essas imagens trazidas vão se abrir também para acolher. Eu tive a felicidade de por dois anos acompanhar as visitas de algumas imagens de Nossa Senhora da nossa paróquia no trabalho de peregrinação. Às vezes, era num apartamento, às vezes numa casinha, entrávamos em todos os lugares e sentíamos a força da fé do nosso povo. Íamos com os livros de peregrinação. Esse elemento tão precioso e preparado com tanto carinho pela Diretoria da Festa. E quero ressalta que esse ano o livro está muito bonito", declarou o reitor, padre Francisco Assis.

O Dia do Mandato - quando são abençoadas as imagens dos devotos - dá início às atividades de milhares de famílias que realizam novenas pelo Círio. Neste 21 de agosto, todas as missas da Arquidiocese de Belém são Missas do Envio. Isto é: em todas as missas do dia os fiéis podem levar suas imagens de Nossa Senhora de Nazaré para serem abençoadas, na Basílica Santuário. As missas foram realizadas às 7h, 9h, 12h e às 18h.

A Basílica Santuário ficou lotada por fiéis que levaram suas imagens Nossa Senhora de Nazaré para serem abençoadas com água benta pelos padres. Uma dessas fiéis foi Luciana Santos, de 35 anos, moradora do bairro da Condor.

"Há 20 anos que faço as peregrinações com a imagem de Nossa Senhora. Essa imagem foi presente da minha saudosa mãe. Eu faço peregrinações nas casas dos meus vizinhos. Não tenho um local específico, onde me chamarem eu vou. Missão é missão. Chamado por Deus temos que fazer. Esse ano é muito mais especial, porque vou estar levando no meu coração o meu filho que perdi há um ano e me acompanhava nas peregrinações", relatou.

Outro fiel que levou uma grande imagem de Nossa Senhora de Nazaré envolta em um manto com pedras brilhosas foi o motorista Mário Ribeiro. "Eu faço parte do terço dos homens e ano passado ela foi sorteada. Nós fizemos uma rifa e graças a Deus e Nossa Senhora eu fui contemplado", detalhou. "Eu só quero agradecer, por tudo o que tenho, por tudo o que Deus me deu", completou.

História

A peregrinação da imagem de Nossa Senhora de Nazaré foi criada em 1972 pelo padre Giovanni Incampo, então pároco da Basílica Santuário, com o intuito de uma melhor preparação espiritual dos devotos para o Círio. Em junho deste mesmo ano, o Padre Redentorista Daniel Tamaccia veio à capital do Estado do Pará como pregador do Círio. Ele, que na região Sul do país já tinha experimentado a eficácia evangelizadora da peregrinação, sugeriu ao padre Giovanni que, ao invés das pregações ocorrerem somente durante a quinzena da Festividade de Nossa Senhora de Nazaré, se fizesse uma prévia evangelização um mês antes da procissão do Círio.



Diante disto, o Padre Daniel Tamaccia preparou um esquema de orações para que as pessoas se orientassem durante as peregrinações. Àquela altura, foram providenciadas 300 imagens de Nossa Senhora de Nazaré para serem distribuídas aos leigos que trabalhavam na Basílica e que formavam os grupos evangelizadores. Cada grupo se comprometeu a visitar cerca de 30 famílias. Logo no primeiro ano, as peregrinações aconteceram em, aproximadamente, 9 mil residências. Durante os 30 dias de peregrinação, todas as famílias abriram as portas de suas casas para a Virgem de Nazaré. Foi uma verdadeira evangelização. A nova programação funcionou tão bem que, no ano seguinte, outras paróquias de Belém também pediram para realizar as peregrinações.



Atualmente, igrejas de vários municípios do Estado se envolvem nesse processo de evangelização. Em 1994 foi introduzido o Livro 15 das Peregrinações, um guia que inspira e aproxima os fiéis durante as romarias pelos lares paraenses, que acontecem nos meses de agosto e setembro, em preparação para o Círio. Segundo a DFN, aproximadamente 120 mil residências são visitadas durante o período.

Kits para peregrinações já estão disponíveis (Cristino Martins)

Kits dos encontros

Os Kits de Peregrinação para Círio 2023 podem ser retirados na Loja Lírio Mimoso, a partir desta segunda (21), sempre no horário das 9h às 11h30 e das 14h às 17h30, de segunda a sexta, com agendamento prévio. Os pedidos deverão ser solicitados diretamente na Loja Lírio Mimoso. Cada kit custará R$ 40 e contém uma imagem de Nossa Sra. de Nazaré, 12 Livros de Peregrinação e 12 Cartazes. Os interessados também podem baixar o livro em PDF no site www.ciriodenazare.com.br e no app oficial do Círio.