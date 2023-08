Círio 2023: TV Liberal vai apresentar tema, marca e conceito criativo de campanha na quarta (23)

Serão lançados nesta quarta-feira (23) o tema, a marca e o primeiro filme da campanha de comunicação da TV Liberal (Afiliada Rede Globo) para o projeto “Círio de Nazaré 2023”. A apresentação do tema e da marca ocorrerá dentro do Jornal Liberal 2ª edição. Já o primeiro filme vai ao ar, na íntegra, durante o intervalo comercial da novela das 19h, Fuzuê. No total, serão oito exibições.

Para este ano, o tema escolhido pelos departamentos de Marketing, Programação e Jornalismo da TV Liberal faz referência ao Ano Mariano, de louvor à Maria, ocasião de memória agradecida para fortalecer as raízes cristãs, viver o presente e olhar com esperança para o futuro. Representa, também, a pluralidade e força feminina expressa pela devoção e pela fé em Nossa Senhora de Nazaré. “Quando definimos o tema do Círio, damos o start na nossa produção. É a partir dele que vamos planejar reportagens, definir convidados e todo o conteúdo da nossa cobertura”, explica Josy Maciel, coordenadora da transmissão do Círio, na TV Liberal.​

A mulher como múltiplas personagens

Partindo dessa ideia central, os oito filmes da campanha de comunicação irão contar histórias de determinação, resiliência e superação vividas por mulheres amazônidas. “Para o Círio deste ano, apresentamos as mulheres como protagonistas. Com o tema escolhido, contamos histórias reais de personagens que ampliam sua esperança por meio da fé. Estaremos em vários lugares, representando momentos de paz e emoção. A trilha sonora dos filmes e da nossa transmissão também será muito especial, com a música ‘Mãe de Todas as Cores', criada pelo compositor paraense Salomão Habib”, destaca Elton Magalhães, diretor de Programação da TV Liberal.

“A cada ano, nossos profissionais se unem em um desafio de inovar, surpreender e emocionar os nossos telespectadores na comunicação do Círio. Além de apostar em uma locução feminina e com o nosso sotaque para toda a campanha, traremos imagens que conectam cada um de nós em situações de um cotidiano marcado por desafios, graças alcançadas e louvor à Nossa Senhora de Nazaré”, ressalta Rodrigo Vieira, diretor de Marketing da TV Liberal.