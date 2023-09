Círio 2023: Manhã dos Eleitos acolhe crianças e adolescentes com autismo, neste sábado (23)

Um momento de amor e acolhimento reuniu 70 crianças e adolecentes com autismo na Casa de Plácido, no bairro de Nazaré, no centro de Belém, como parte do evento "Manhã dos Eleitos", organizado pela Diretoria da Festa de Nazaré (DFN), em preparação ao Círio 2023. Meninos e meninas participaram de atividades lúdicas e educativas, orientadas por familiares e voluntários, como integrantes do Grupo Mundo Azul e do Tribunal de Contas do Estado do Pará (TCE-PA). E para reforçar a religiosidade, puderam orar perto de uma imagem da santa Rainha da Amazônia.

Para Antônio Salame, diretor coordenador da Diretoria da Festa, "esse evento vem demonstrar que precisamos ter atenção a todas as pessoas, que nenhuma faixa da sociedade deve ser excluída". Karen Lima Reis, diretora jurídica da DFN destacou que a Manhã dos Eleitos faz parte da programação do Cirío 2023 e a categoria definida para ter uma manhã diferenciada foi a das crianças com autismo, entre 6 e 12 anos.

Antônio Salame, coordenador da Diretoria da Festa, participa da atividades da Manhã dos Eleitos, na Casa de Plácido (Foto: Igor Mota / O Liberal)

Elas participaram de atividades para estimular a habilidade motora, cognitiva, a partir do acolhimento com a entrega de crachá de identificação. As atividades distribuídas como "estações" envolveram, contação de histórias com temática do Círio, ornamentação do Cartaz da Círio pelas crianças, pintura de barquinhos de miriti a serem expostos na mostra Canoa de Promesseiros, do TCE-PA, com foco na inclusão; serviços de corte de cabelo, design de sombrancelhas, maquiagem para as mães e cadastrado das crianças pela Sespa para a carteira de identificação e outras atrações, além do lanche e atividades físicas.

Atividades com filhos e mães marcam a Manhã dos Eleitos 2023 (Foto: Igor Mota / O Liberal)

Romaria

Essa Manhã dos Eleitos esteve em sintonia com a 1ª Romaria da Acessibilidade, a ser realizada em 21 de outubro, integrando o Círio de Nazaré. Flávia Marçal, gestora da ONG Mundo Azul, destacou que o grupo entrou com o voluntariado das mães para trabalhar em prol de outras mães de pessoas com autismo. "As atividades aqui foram pensadas para as pessoas com autismo, incluindo o uso de tecnologia assistiva, como comunicação alternativa para aquelas pessoas que não conseguissem se comunicar pudessem fazê-lo", salientou.

O menino Miguel Fernandes Santos da Silva, de 10 anos de idade, que tem autismo, é autor de livro e gosta de atividades físicas. Mas, na Manhã dos Eleitos, ele gostou muito foi de pintar um barco de miriti. "Eu gostei muito daqui e de pintar o barco", declarou Miguel, ao lado da mãe Luciane Silva, dona de casa.

Miguel Fernandes: a alegria de pintar um barco de Miriti (Foto: Igor Mota / O Liberal)