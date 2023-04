Círio 2023: Imagem Peregrina de Nazaré visita fiéis da Paróquia de Sant’Ana nesta sexta-feira

A Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré esteve na manhã desta sexta-feira (14) na Paróquia de Sant’Ana, no bairro da Campina, em Belém. O momento também contou com a celebração de uma missa. Ainda nos próximos dias 15 e 16 de abril, o símbolo de fé mariana dos paraenses estará em diversas paróquias que compõem a região de Sant’Ana. As visitas às regiões episcopais fazem parte da agenda oficial do Círio de Nazaré e iniciaram em 2022.

Ainda nesta sexta-feira, a Imagem também visitou a sede da Defensoria Pública, a capela do colégio Santo Antônio e Hospital da Ordem Terceira. Pela tarde, a Imagem foi até a Igreja das Mercês. Posteriormente ela será conduzida aos complexos do Ver-o-Peso e Mercado do Peixe. Às 20h30 chega no Santuário São Judas Tadeu, onde permanece em vigília noturna de missas e orações até o dia seguinte.

Já no sábado (15) os percursos iniciam às 11h30, na sede da comunidade católica Kerigma. Neste dia e no domingo, dia 16, as visitas ocorrem em diversas paróquias da região, encerrando no domingo às 18h30, com missa campal.

Confira a agenda de visitas

15/04 (sábado)

Pela manhã acontecerá a ordenação episcopal de Mons. Paolo Andreoli na Catedral Metropolitana. A Imagem Peregrina permanecerá no Santuário São Judas Tadeu até às 11h30

11h30: Chegada da Imagem Peregrina na sede da comunidade católica Kerigma. Após a acolhida, a Imagem permanecerá até 14h

14h30: Chegada da Imagem na capela de Lourdes. Após a acolhida ela será conduzida ao hospital da Beneficente Portuguesa

16h: Chegada da Imagem na Paróquia São José. Após a acolhida ela será conduzida para o Cantinho da Misericórdia, Shopping Boulevard e capela Nossa Senhora Medianeira de Todas as Graças (Círculo Operário)

18h: Chegada da Imagem Peregrina na Paróquia Santo Antônio de Lisboa. Após a acolhida da Imagem, ela será conduzida em procissão até o ‘Centrão’. Na chegada terá a Santa Missa seguida da vigília de oração

16/04 (domingo)

6h15: Partida da Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré rumo à Paróquia da Santíssima Trindade

7h: Chegada da Imagem Peregrina na Paróquia da Santíssima Trindade com missa preparada e animada pela equipe de liturgia da paróquia. Após a missa, a Imagem será conduzida ao hospital Maternidade do Povo e Igreja de Nossa Senhora do Rosário

10h: Chegada da Imagem na paróquia Nossa Senhora da Conceição

12h: Chegada da Imagem no Shopping Pátio Belém com missa

13h30: Chegada da Imagem na área da paróquia Santa Teresinha do Menino Jesus, sendo conduzida diretamente à sede da escola de samba Rancho Não Posso me Amofinar

16h30: Chegada da Imagem na paróquia Santa Luzia. Após a acolhida, será conduzida em carreata organizada pela paróquia rumo ao núcleo missionário Nossa Senhora de Nazaré

18h30: Missa campal de encerramento da visita da Imagem Peregrina na praça ao lado da vila Caripunas, com preparação e animação da equipe de liturgia da Paróquia

Próximas visitas

28, 29 e/ou 30/04 – Região São João Batista

20 e/ou 21/05 – Região Coração Eucarístico

09 e/ou 10/09 – Região São Vicente de Paulo

28 e 29/09 – Região Nossa Senhora Ó

30/09 – Região Menino Deus

17, 18 e/ou 19/11 – Região Santa Cruz

(Gabriel Pires, estagiário, sob a supervisão de João Thiago Dias, coordenador do Núcleo de Atualidades)