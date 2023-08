Arquidiocese de Belém divulga calendário de procissões que serão realizadas até dezembro

A Arquidiocese de Belém divulgou nesta quinta-feira (31) o calendário de Círios que serão realizados até o mês de dezembro em diversos municípios paraenses, incluindo Belém, Ananindeua, Marituba, Benevides e Santa Bárbara. Até o final do ano, mais de 15 procissões vão ganhar as ruas da Grande Belém, além da maior delas, que ocorre na capital no segundo domingo de outubro.

Em Belém, a Paróquia Nossa Senhora do Bom Remédio, no conjunto Satélite, bairro do Coqueiro, realiza neste domingo (3) mais uma edição do Círio de Nossa Senhora do Bom Remédio, com o tema “Ave Maria, cheia de Graça!”. A procissão que marca o ápice desta que é a 45ª edição da festividade será antecedida da santa missa, às 7h, presidida pelo padre Gabriel Marruáz na comunidade do Imaculado Coração de Maria, situada no conjunto Pedro Teixeira. Ao fim da celebração, os fiéis sairão em procissão com destino à Igreja matriz de Nossa Senhora do Bom Remédio.

VEJA MAIS

A festividade de Nossa Senhora do Bom Remédio terá início nesta quinta-feira (31), com uma missa de abertura celebrada pelo padre Alan Henrique, reitor do Seminário Propedêutico Dom Tadeu Post. Já na sexta-feira (1°), os fiéis poderão assistir à apresentação do manto da padroeira durante missa presidida pelo padre Paulo Victor Dourado, titular da Paróquia São João Paulo II.

Os festejos seguirão até 10 de setembro e contam com quatro romarias (Círio, Trasladação, Romaria da Juventude e Romaria das Crianças). Ao todo serão 11 dias de festa e devoção, com missas celebradas sempre às 19h - por padres convidados - seguidas de atrações culturais. No dia da padroeira, 8 de setembro, haverá uma missa especial às 19h, presidida pelo Arcebispo de Belém, Dom Alberto Taveira Corrêa, que oficializará a elevação da paróquia à Santuário.

Trasladação

A Trasladação será no sábado, dia 2 de setembro, após a missa das 18h, presidida pelo padre Roberto Ademir Melgar. A procissão sairá da Igreja Matriz em direção à comunidade do Imaculado Coração de Maria, no conjunto Pedro Teixeira.

Confira o calendário de Círios até dezembro:

03/09 - Círio de Nossa Senhora do Bom Remédio (45°) - Paróquia Senhora do Bom Remédio - Belém: 1° Domingo de setembro.

01/10 - Círio de São Francisco de Assis - Paróquia São Francisco das Ilhas - Cotijuba: 1° domingo de outubro.

01/10 - Círio de São Francisco de Assis (3°) - Paróquia São Francisco de Assis Munin - Benevides: 1° domingo de outubro.

08/10 - Círio de Nossa Senhora de Nazaré (231°) - Paróquia Nossa Senhora de Nazaré do Desterro – Basílica Santuário - Belém: 2º domingo de outubro.

15/10 - Círio de Santa Edwiges (33°) - Paróquia Santa Edwiges - Belém: 3° domingo de outubro.

12/11 - Círio de Nossa Senhora de Nazaré (81°) - Paróquia Nossa Senhora de Nazaré - Marituba: 2° domingo de novembro.

26/11 - Círio de Nossa Senhora das Graças (80°) – Santuário Nossa Senhora das Graças - Ananindeua: 4° domingo de novembro.

26/11 - Círio de Nossa Senhora das Graças (71°) – Santuário São João Batista e Nossa Senhora das Graças - Icoaraci: 4° domingo de novembro.

03/12 - Círio de Santa Bárbara (Santa Bárbara do Pará) - Paróquia Santa Bárbara - Santa Bárbara do Pará: 1° domingo de dezembro.

03/12 - Círio de Nossa Senhora Imaculada Conceição (70°) - Paróquia Imaculada Conceição - Outeiro: 1° domingo de dezembro.

03/12 - Círio de Nossa Senhora da Conceição (64°) - Paróquia Nossa Senhora da Conceição - Benevides: 1° domingo de dezembro.

03/12 - Círio de Nossa Senhora da Conceição (115°) - Paróquia Nossa Senhora da Conceição - Mosqueiro: 1° domingo de dezembro.

10/12 - Círio de Nossa Senhora do Ó (138°) – Santuário Nossa Senhora do Ó - Mosqueiro: 2° domingo de dezembro.

25/12 - Círio do Menino Deus (67°) - Paróquia Menino Deus em Marituba: Dia 25 de Dezembro.