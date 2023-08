Arquibancada do Círio 2023: ingressos das gratuidades serão entregues nesta sexta-feira

A retirada dos ingressos voltados à gratuidade para a arquibancada do Círio 2023 será feita nesta sexta-feira (1º), das 8h às 15h na Casa de Plácido, localizada no bairro de Nazaré, em Belém. A entrega, feita pela Diretoria de Festa de Nazaré (DFN), será feita mediante apresentação de documento de identidade. O cadastramento do público com direito aos ingressos iniciou no último dia 25 de agosto e já encerrou.

A gratuidade é voltada a idosos — a partir de 60 anos — e pessoas com deficiência. No total, serão disponibilizados 900 ingressos gratuitos, sendo 300 para o Círio, que neste ano acontecerá no dia 8 de outubro, e 600 para a Trasladação, no dia 7 de outubro. Crianças de até dois anos não pagam e não precisam ser cadastradas no site.

Venda de ingressos

O novo lote da venda de ingressos para as arquibancadas do Círio 2023 retomará no próximo dia 4 de setembro. Nessa nova remessa, serão em torno de 4 mil ingressos disponibilizados para os dois dias (Trasladação e a Grande Romaria).

No primeiro lote foram vendidos seis mil ingressos. A venda dos ingressos para as arquibancadas da Trasladação e da procissão de domingo, do Círio 2023, começou no dia 10 de agosto. De acordo com a Diretoria da Festa de Nazaré (DFN), a venda é feita somente por meio do site da Lojinha do Círio (lojinhadocirio.com.br).