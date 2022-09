Círio 2022: Imagem Peregrina de Nazaré visita Jornal, Portal e Rádio Liberal nesta quarta (21)

A tarde desta quarta-feira (21) será especial para gestores e funcionários do Jornal, Portal e Rádio Liberal, na sede da avenida Rômulo Maiorana com a Perebebuí, no bairro do Marco. Isso porque, a partir das 17 horas, ocorrerá a visita da Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré à sede do Grupo Liberal, onde funcionam esses três veículos de comunicação. Trata-se da mesma imagem que é conduzida por cerca de dois milhões de pessoas no segundo domingo de outubro, no Círio de Nazaré, pelas ruas de Belém.

Este ano, o Círio voltará a ser realizado em seu formato original, ou seja, de forma presencial, com a procissão ocorrendo no dia 9 de outubro próximo. A Diretoria da Festa de Nazaré e a Guarda de Nazaré cumprem uma programação intensa de visitas da Imagem Peregrina da Rainha da Amazônia nas cidades paraenses e até mesmo fora do Pará, em um processo de evangelização visando o Círio 2022.

Bênçãos

A vice-presidente do Grupo Liberal, Rosângela Maiorana, destacou, nesta terça-feira (20), a expectativa de dirigentes e funcionários da empresa com a visita do ícone do Círio. "Para a gente, sempre é uma grande emoção receber a imagem de Nossa Senhora aqui, nas instalações do Grupo Liberal. Este ano, tem uma importância maior, em função de ao longo desses dois anos a gente ter passado muitas tristezas, por causa da pandemia; e agora é a retomada do Círio, fisicamente, com a imagem percorrendo os lares, as instituições com tantas pessoas. Então, para nós, é muito, muito emocionante", afirmou Rosângela Maiorana.

A gerente de RH da empresa, Vera Vizeu, observou que "a visita da Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré é um momento que sempre é marcado de muita emoção, renovação da fé e bênçãos". "Vamos agradecer pela saúde, família, pelo nosso trabalho. É uma honra receber a Imagem Peregrina. A presença dela e todo o seu significado de fé vem fortalecer nossos laços e nos traz energia", acrescentou.

A Imagem Peregrina será recebida por dirigentes e funcionários do Grupo Liberal no hall de entrada da sede da empresa, onde será realizado um Rito da Bênção, fundamentado no tema do Círio 2022: "Maria, Mãe e Mestra". Essa cerimônia religiosa será presidida pelo padre Cláudio Pighin. A programação terá a participação do Coral da Santa.

No dia 27, a Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré visitará a sede da TV Liberal, na avenida Nazaré. Esse evento ocorrerá às 10 horas, com participação do Coral da Guarda de Nazaré e do padre Gabriel Paes, da Paróquia de Santa Terezinha da Amazônia.