Círio 2022: nove bairros recebem a visita da Imagem Peregrina neste fim de semana

A Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré fará peregrinação por nove bairros de Belém, na região episcopal Coração Eucarístico de Jesus, que compreende paróquias no Benguí, Catalina, Mangueirão, Sideral, Tenoné, Una, Cabanagem, Satélite e parte do Coqueiro. As visitas ocorrem no próximo fim de semana, dias 25 e 26 de junho.

No sábado, 25 de junho, a Imagem sai às 7h da Basílica Santuário, seguindo para a Paróquia Coração Eucarístico de Jesus. A vigília de encerramento do dia ocorre na Paróquia Santo Antônio de Pádua, a partir das 20h. No domingo, dia 26, está programada a visita ao Centro de Recuperação do Coqueiro e Centro de Internação do Adolescente, retornando para a Basílica Santuário às 19h30.

A região episcopal Coração Eucarístico de Jesus tem como vigário o cônego José Luiz Alves Fernandes e é composta por 11 paróquias, sendo elas:

- Paróquias Nossa Senhora do Bom Remédio, Santo Antônio de Pádua, Nossa Senhora de Lourdes e São José de Anchieta, no Coqueiro;

- Paróquia Nossa Senhora Rainha da Paz, no Bengui;

- Paróquia Santa Edwiges, no conjunto Panorama XXI;

- Paróquia Santa Luzia do Bom Futuro, na Cabanagem;

- Paróquia Santa Terezinha do Menino Jesus, no Tenoné;

- Paróquia Arcanjo São Miguel, no Una;

- Paróquia Coração Eucarístico de Jesus, no Mangueirão;

- Paróquia Natividade de Nosso Senhor Jesus Cristo, no Sideral.

Confira a programação e o itinerário:

Dia 25 de junho - sábado

Saída da Basílica Santuário às 07h: entrada pela Avenida Júlio césar / Avenida Centenário

08h – Chegada na Paróquia Coração Eucarístico de Jesus

09h30 – Saída pela Avenida Centenário / Avenida Independência (retorno depois da Av. Augusto Montenegro) / entrada na 3ª rua à direita, WE-8 / dobra à esquerda na rua Bragança.

10h – Chegada na Paróquia Santa Luzia do Bom Futuro

11h30 – Saída pela rua Bragança/ dobra à direita na Av. Augusto Montenegro/ retorno depois do Parque Shopping / segue em direção ao Mangueirão pela Augusto Montenegro/ retorno depois do Mangueirinho / entra na Rodovia Transcoqueiro / Passagem Benjamin / Rua Damasco / Rua São Paulo / avenida principal do Panorama XXI.

12h – Chegada na Paróquia Santa Edwiges

13h30 – Saída seguindo pela Av. principal do Panorama XXI / dobra à esquerda na Passagem Benjamim / segue pela Rodovia Transcoqueiro / dobra à direita na vila Jarbas Passarinho.

14h – Chegada na Paróquia São Miguel Arcanjo

15h30 – Saída retornando pela vila Jarbas Passarinho / dobra à direita na Rodovia Transcoqueiro / seguindo pela Av. Hélio Gueiros / rotatória e entrada na rua principal do 40hs / dobra à esquerda na rua São Luiz.

16h – Chegada na Paróquia Nossa Senhora de Lourdes

17h30 – Saída pela rua São Luiz / dobra à esquerda na passagem Jiboia Branca, saída e retorno na Avenida Mário Covas.

18h – Chegada na Paróquia Cristo Redentor

19h30 – Saída pela Av. Mário Covas / parada no Hospital Galileu.

20h – Chegada na Paróquia Santo Antônio de Pádua / início da Vigília.

Dia 26 de junho - domingo

06h – Missa na Paróquia Santo Antônio de Pádua

07h15 – Saída pela Avenida Mário Covas / entra na rua Bom Remédio - Conj. Satélite.

07h30 – Chegada na Paróquia Nossa Senhora do Bom Remédio

08h30 – Saída pela rua 07 / Rua Pentecostal / rua do Presídio (esquerda) / parada no CRC (Centro de Recuperação do coqueiro – Cj Satélite, 10) / Av. Mário Covas / entrada no Conj. Pedro Teixeira / retorno pela Mário Covas / entra à direita na Augusto Montenegro / parada em frente ao IBIFAN (Comunidade Nossa Senhora Rainha da Paz) / entrada na avenida principal do Conj. Maguari / Alameda 11 / Av. Secundária / Alameda 13.

10h – Chegada na Paróquia São José de Anchieta

11h – Saída pela Alameda 13 / Av. Secundária / entra na Alameda 26 / dobra em frente à Comunidade Menino Deus / saída pela Alameda 27 / Av. Secundária / Alameda 30 / Retorno na avenida principal em frente a Comunidade Mãe da Divina Providência. / Segue pela avenida principal do Conj. Maguari / entra na Alameda 20 em direção ao Tenoné / dobra à direita na Avenida Alacides Nunes (principal do Tenoné) / dobra à esquerda na 6ª Linha.

12h – Chegada na Paróquia Santa Terezinha do Menino Jesus

13h30 – Saída pela 6ª rua / Avenida Alacides Nunes / dobra à direita na Augusto Montenegro / retorno depois da Capela Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, em frente ao Grêmio Literário / Segue pela Augusto Montenegro / retorno em frente ao Colégio Paulista / Augusto Montenegro / dobra à direita na rua Sideral (ao lado do Supermercado Nazaré).

14h – Chegada na Paróquia Natividade de Nosso Senhor Jesus Cristo

15h – Saída para o CIAM (Centro de Internação do Adolescente)

15h30 – Retornando pela rua Sideral / Augusto Montenegro / retorno / segue pela Augusto Montenegro / dobra à direita na Avenida Centenário / entra à direita na rua Padre Bruno Sechi / entra à esquerda na rua Ajax de Oliveira / dobra à direita na rua São Clemente.

16h – Chegada na área Missionária São Clemente Hofbauer

17h30 - Saída retornando pela rua São Clemente / dobra à esquerda na rua Ajax de Oliveira.

18h0 – Chegada na Paróquia Nossa Senhora Rainha da Paz

19h30 – Retorno da Imagem para a Basílica Santuário.