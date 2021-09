Círio 2021: Exposição dos carros de promessa é aberta em Belém

Será aberta, na noite desta sexta-feira (10), a exposição dos carros de promessa do Círio 2021, em frente à Basílica Santuário, em Belém. Este ano, por conta da pandemia, apenas alguns modelos serão mostrados. A exposição segue até o final da festividade do Círio, em 24 de outubro.

A mostra busca dar a oportunidade para a população conhecer mais de perto estes símbolos da festa e, excepcionalmente este ano, para que os devotos possam depositar seus objetos de promessa, os ex-votos, que serão recolhidos diariamente e encaminhados para a Basílica Santuário.

A Diretoria da Festa de Nazaré é quem faz o transporte dos carros para a Praça, com apoio da Guarda de Nazaré.

Barca com Remos também é exposta aos visitantes (Ascom Diretoria da Festa de Nazaré)

Integram o conjunto de carros do Círio de Nazaré, além da Berlinda: Carro de Plácido, Barca da Guarda Mirim, Barca Nova, Cesto de Promessas, Barca com Velas, Barca Portuguesa, Barca com Remos, Carro Dom Fuas e Carro da Sagrada Família, além de quatro Carros dos Anjos, que são conduzidos pela Catequese da Basílica Santuário de Nazaré.

Um pouco da história

O primeiro carro de promessa a ser inserido no Círio lembra o milagre acontecido em 1182 com Dom Fuas Roupinho, fidalgo português, que esteve prestes a despencar num abismo com seu cavalo. Ele recorreu a Nossa Senhora de Nazaré e foi salvo. E foi a Rainha de Portugal, Dona Maria I, que ordenou a inserção deste carro na grande procissão, em 1805.

Evento: Exposição dos Carros de Promessas

Data da exposição: até 24 de outubro

Local: Praça Santuário

Hora: 8h às 22h