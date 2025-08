Circular Campina Cidade Velha tem programações culturais neste domingo (03) em Belém

A programação da 57ª edição do Circular Campina Cidade Velha reúne várias atividades culturais em Belém neste domingo (03). Muitas pessoas puderam curtir os bairros da Cidade Velha, Campina e Reduto nos vários espaços abertos. O circular contou com um novo circuito do projeto “Roteiros Geo-turísticos – Conhecendo o Centro Histórico de Belém”, da Universidade Federal do Pará (UFPA), lançamento de coleção de artes exclusivas para o Círio 2025, no Ateliê do Zoca, na rua Doutor Rodrigues dos Santos, nº 157, e outras atividades. A exposição "Amazônia Líquida - Especial COP 30" também encerra a visitação neste domingo (03), no Palacete Faciola.

O novo circuito “Pelos Caminhos da COP 30: do Parque Linear ao Centro Histórico de Belém” explorou as transformações no espaço urbano da capital paraense, advindas das obras da COP 30. A primeira edição do novo tour foi realizada neste domingo (3), com saída às 8h30 da Praça do Arsenal. Aproximadamente 230 pessoas participaram da visitação.

AMAZÔNIA LÍQUIDA - Outra programação cultural, que se despede neste domingo (03), em Belém, foi a exposição "Amazônia Líquida - Especial COP 30", da artista plástica Rose Maiorana, vice-presidente do Grupo Liberal, e do fotojornalista Tarso Sarraf, coordenador de Audiovisual e Fotografia do Grupo. A exposição estava desde o dia 29 de maio, o Centro Cultural Palacete Faciola, localizado na esquina da avenida Nazaré, nº 138, com a travessa Dr. Moraes.

A bibliotecaria Marileia Gomes Magno, de 59 anos, visitou o Palarece Faciola para conhecer a exposição Amazônia Líquida. Marileia ficou admirada com a técnica utilizada. "Uma exposição para enriquecimento de conhecimento, principalmente pela técnica que a autora utiliza", destacou.

Marileia confessou que a exposição a fez viajar. "O que mais me chamou atenção foi que ao visitar eu estava viajando ao mesmo tempo, como se estivesse dentro da obra, da pintura", contou. "Estou de passagem por Belém. Há muito tempo tinha vontade de conhecer a exposição da autora, mas só conhecia pela televisão, e soube pelas redes sociais que estava tendo e ao mesmo tempo quis conhecer o espaço, que é belíssimo. Parabéns por dar oportunidade a nós ribeirinhos que amamos a arte", destacou.

O imaginologista Lucas Machado Barros, de 24 anos, também considerou ímpar a exposição Amazônia Líquida. "Em uma era onde cada vez mais olhamos para telas e para o exterior, se torna fulcral para a preservação da cultura paraense, em todas suas manifestações, exposições como essa, que trazem consigo a luz para artistas regionais", enfatizou.

Lucas participou nesta manhã de um pequeno passeio cultural por diversos pontos e resolveu parar no Palacete Faciola. "Estava em uma pequena jornada cultural por diversos pontos e acabei por notar, que dentro do palacete, havia uma exposição, que acabou sendo extremamente proveitosa. O palacete segue sendo referência de espaço cultural e o ambiente perfeito para se aprender sobre a pluralidade de nosso estado", apontou.

A mostra segue até às 17h. Nela é abordada a relação entre os seres humanos e os ecossistemas naturais dessa região, no intuito de chamar a atenção da sociedade em geral para a necessidade de preservação ambiental nesse bioma. A fim de colocar em prática essa proposta, Rose Maiorana fez intervenções artísticas em fotos de Tarso Sarraf, tudo com foco na realidade amazônica.

CIRCULAR - A 57ª edição do Circular Campina Cidade Velha contou com diversas atividades culturais em mais de 30 espaços culturais com entrada franca. O intuito do projeto é incentivar que a população visite e participe de atividades culturais na capital paraense em diferentes espaços. No mesmo domingo, os visitantes podem conhecer diferentes locais, assistir apresentações culturais e apreciar a culinário dos espaços.