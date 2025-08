Circuito Domingueira muda trânsito em Belém neste domingo (3); confira

Para a primeira edição do projeto, a cargo da Prefeitura de Belém, o fluxo de veículos estará interditado na avenida Pedro Miranda, entre as travessas Humaitá e Chaco e outras vias terão alterações

A primeira edição do Circuito Domingueira, organizado pela Prefeitura de Belém, via Secretaria Municipal de Segurança, Ordem Pública e Mobilidade (Segbel), vai provocar a interdição temporária da avenida Pedro Miranda, entre as travessas Humaitá e Chaco, no bairro da Pedreira, neste domingo (3). Para a realização desse projeto, a PMB vai atuar com um esquema especial de segurança e trânsito. A operação garante a fluidez do trânsito e a segurança dos participantes. A Prefeitura pede a colaboração do público que frequentar o evento para o cumprimento das orientações das equipes em campo.

A Guarda Municipal de Belém estará presente com 21 agentes, além do apoio de quatro viaturas e cinco motos. Os agentes de mobilidade urbana da Segbel estarão com três viaturas e agentes atuando em turnos pela manhã, tarde e noite, organizando o tráfego e orientando motoristas nos arredores do evento.

Interdição

Para garantir o fluxo do público participante durante o circuito, haverá interdição viária nos seguintes cruzamentos: avenida Pedro Miranda com a travessa Curuzu; avenida Pedro Miranda com a travessa do Chaco; avenida Pedro Miranda com a travessa Humaitá.

Os condutores devem utilizar como rotas alternativas as avenidas paralelas: Marquês de Herval, Duque de Caxias, Antônio Everdosa, Rua Nova e Senador Lemos.

Confira a programação da Domingueira aqui.