Ciclistas denunciam 'estacionamento' em ciclofaixa da Pedreira, em Belém

Ciclistas que circulam pelas ruas do bairro da Pedreira, em Belém, têm reclamado das dificuldades em trafegar pelas ciclofaixas, destinadas exclusivamente aos condutores de bicicletas. Diariamente, os relatos denunciam os desrespeitos por parte dos motoristas que estacionam os carros de maneira irregular nas ciclovias.

Trafegar pela Travessa Lomas Valentinas entre a Marquês de Herval e o canal da Visconde, está sendo um desafio para quem utiliza a bicicleta para se locomover. "Atrapalha demais. O local é para bicicleta e está sendo usada para estacionar carros. Preciso me arriscar entre os carros para conseguir me deslocar", reclama o ciclista Alex Victor.

Há mais de 50 anos que Renato Cristo utiliza as ruas da capital para ir ao trabalho e fazer atividades básicas. Ele conta que além dos problemas diários que os ciclistas enfrentam, o maior problema está sendo o estacionamento irregular de carros particulares. "Eu não consigo passar pela área exclusiva para mim. Preciso passar por fora, entre motos e carros. Sou idoso e corro o risco de ser atropelado. Quando reclamo, ainda sou ofendido porque acham que estão no direito de estacionar nesse local", explica.

Com bastante dificuldades, a ciclista Neide Lima reclama que as reinvindicações de quem conduz bicicletas na cidade são legítimas e que precisam ser analisadas com urgência pelo poder público. "Eu só quero o meu espaço. As ciclovias já não estão com boas estruturas, ainda tem carros impedindo completamente a nossa passagem. Todo dia eu me arrisco nessas ruas. Disputo com motos e até ônibus. Graças a Deus que nunca tive um acidente grave, mas já esbarrei em carros", conta a dona Neide.

Ciclistas enfrentam dificuldades diárias com motoristas que invadem espaço exclusivo (Igor Mota / O Liberal)

Segundo o artigo 193 do Código Brasileiro de Trânsito (CTB), estacionar em ciclovias ou ciclofaixas é considerado infração grave, passível de punição de cinco pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH), multa de R$ 195,23, além da remoção do veículo. De janeiro até 15 de agosto de 2021, a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (SeMOB) registrou 147 autuações. Desse total, 97 multas por transitar e 50 por estacionar em ciclovia/ciclofaixa.

Em nota, a Semob informou que mantém fiscalização diária na travessa Lomas Valentinas, entre a rua Antônio Everdosa e a avenida João Paulo II, na Pedreira. "Conforme Ordem de Serviço da Diretoria de Trânsito da SEMOB, a fiscalização ocorre de forma ostensiva por toda esta semana, na referida travessa. No trecho entre a Marquês de Herval e Visconde de Inhaúma, foram feitas várias autuações por estacionamento na ciclofaixa", concluiu o comunicado.

