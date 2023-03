Chuvas em Belém: homem ajuda moradores da Cremação a transportar crianças e compras usando um bote

Em meio a chuva que deixou a Grande Belém por debaixo d'água nesta terça-feira (14), uma cena inusitada chamou a atenção entre os moradores da passagem Batista no bairro da Cremação: no meio do aguaceiro que caía, um homem identificado apenas com o prenome de Moisés ajudava crianças a se deslocar em um bote para evitar se molhar em uma rua alagada. O gesto foi marcante para quem acompanhava a cena, já que o homem não cobrava por nada para fazer o transporte. A história foi recebida pela Redação Integrada de O Liberal por meio do Eu Repórter.

A fisioterapeuta Priscila Durans, de 27 anos, mãe de uma das garotinhas que estavam sendo transportadas no bote conta que a situação foi bem inesperada, mas que foi uma solução em meio a chuva. "Eu e o meu tio estávamos carregando as meninas, quando ele apareceu e esse senhor perguntou se queríamos ajuda, aceitamos e ele foi puxando com uma corda. Pra elas foram novidade, ainda se divertiram. Nós não conhecíamos ele, mas se prontificou a nos ajudar", disse Priscila.

Segundo as informações recebidas, as crianças voltavam da escola no momento da chuva. Em vídeos enviados à reportagem, é possível observar que nem mesmo a água acima do joelho freou a ação generosa de Moisés, já que ele precisou enfrentar o aguaceiro na via. Ainda assim, ele seguiu ajudando quem precisava. Na ocasião, ele ainda foi solidário com quem voltava do supermercado com compras e se disponibilizou para carregar as sacolas cheias usando o bote.

A forte chuva que caiu na Região Metropolitana de Belém desde as primeiras horas da manhã hoje gerou transtornos e dificuldades para quem precisava sair de casa. O trânsito ficou lento em diversos pontos da capital. E ainda, diversos pontos de alagamento foram registrados em Ananindeua, Benevides, Marituba e Castanhal.