Chuvas com trovoadas vão persistir sobre Belém, aponta Sipam

Quando vai chover, em geral à tarde e noite, o belenense torce para não ser tão forte e com raios e ventos. Porém, grande parte das chuvas sobre a capital paraense tem sido assim nos últimos meses e deverá permanecer com esse perfil ainda no próximo trimestre, de acordo com previsão do Centro Regional de Belém (CR-BE) do Sistema de Proteção da Amazônia (Sipam). Isso inclui este final de semana. Ainda na quinta-feira (21) à tarde, a Grande Belém recebeu uma chuva forte com direito a descargas elétricas e ventos, assustando moradores e provocando transtornos a famílias em bairros, distritos e municípios.

O Sipam tem previsão climática para os próximos três meses apontando que "as condições atmosféricas continuarão favoráveis para a ocorrência de elevados volumes de chuva, resultando em acumulados acima do normal para a Região Metropolitana de Belém no próximo trimestre".

Belenense tem pela frente chuvas fortes, de acordo com previsão do Sipam (Cláudio Pinheiro / O Liberal)

SEVERIDADE

Sobre a ocorrência desses eventos com frequência, o Sipam repassa que normalmente a estação menos chuvosa ou o verão amazônico da Região Metropolitana de Belém (junho a novembro) é um período marcado pela redução dos volumes de chuva, mas também pelo aumento da severidade das tempestades. Isto ocorre devido à elevação das temperaturas, que aliada à alta umidade local gera nuvens de tempestades, denominadas Cumulonimbus, mais intensas. "Especialmente neste verão amazônico de 2021, existem outros fenômenos de outras escalas temporais e espaciais que estão fortalecendo ainda mais estas condições de severidade das tempestades. Dentre estes citamos o fenômeno natural de variabilidade climática conhecido como “El Niño do Atlântico”, que é definido como um persistente aquecimento das águas superficiais do Oceano Atlântico, próximo da linha do equador, que tem como uma de suas consequências o fortalecimento da instabilidade atmosférica na nossa região, ou seja, torna o ambiente mais favorável ainda para a ocorrência de tempestades severas, com raios, fortes rajadas de vento e elevados volumes de chuva", atesta o Sipam.

Acerca da previsão de chuvas nos moldes da quinta-feira (21) para este final semana, a informação do Sipam é de que "a previsão do tempo indica a ocorrência de pancadas de chuvas na região". As tempestades severas são fenômenos de rápida formação e dependendo da sua intensidade podem conseguir se desenvolver mesmo em um ambiente pouco favorável para o seu acontecimento, sendo necessário um período de antecedência menor para sua previsibilidade".