VÍDEO: Forte chuva em Belém mostra problemas antigos de alagamentos

A forte chuva que caiu em Belém na tarde desta quinta-feira (21) evidenciou os velhos problemas de saneamento e voltou a causar transtornos aos moradores da capital. Mais uma vez, pedestres e motoristas tiveram dificuldades em transitar pelas ruas e vários pontos de alagamento se formaram, deixando o trânsito lento ou parado em diversos locais da cidade.

Na avenida João Paulo II o problema dos alagamentos já incomoda os moradores há muito tempo. Na altura da passagem Gaspar Dutra, sentido Entroncamento, a água dificultava a passagem de veículos. Já no cruzamento com a passagem Santo Antônio, os carros não conseguiam avançar, por conta das poças de água, e muitos acabavam voltando pela contramão.

Na mesma avenida, passando a travessa Lomas Valentinas, o trânsito ficou muito lento, quase parado. "Sempre que chove muito a João Paulo II fica desse jeito: onde não alaga, fica engarrafado. Eu sempre passo por aqui voltando do trabalho, e como essa hora costuma chover, já estou até acostumado", disse o motociclista João Pedro Martins.

Ao longo da rodovia Augusto Montenegro, vários pontos de alagamento também se formaram. Próximo à rua da Marinha, a água chegou a cobrir metade dos pneus dos carros, exigindo um cuidado maior dos condutores que passavam por ali. Também no cruzamento com a passagem Francisco Damião o trânsito ficou lento por conta das poças d'água.

Ainda na Augusto Montenegro, em frente ao conjunto Panorama XXI, pedestres não conseguiam atravessar a rua por conta do alagamento. Próximo ao Mangueirão, no sentido Icoaraci, a situação se repetiu. Nos dois sentidos o fluxo de veículos ficou prejudicado após o temporal. Alguns veículos chegaram a ficar com os pneus quase completamente cobertos.

A avenida Pedro Miranda, passando a travessa Curuzu, ficou completamente alagada. Motoristas retornavam com os carros por cima do canteiro e dois ônibus não conseguiram passar e ficaram presos na beira do "lago" que se formou no local. "A gente ficou preso, não tem como passar nem como voltar, se não vamos ficar no prego", disse o motorista de um dos coletivos.

Vídeos que circularam nas redes sociais mostram o forro de um supermercado, no bairro do Marco, despencando por conta da força da água. Moradores de um condomínio residencial de luxo no bairro do Parque Verde filmaram o momento em que um muro de proteção desabou, próximo à área de lazer. Nos vídeos, é possível ver os seguranças tentando evitar maiores prejuízos e também as ruas completamente alagadas.