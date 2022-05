Chuva provoca queda de árvore e deixa moradores no escuro na rodovia Mário Covas, em Belém

Galhos de uma árvore caíram em cima de um carro durante as fortes chuvas que atingiram a capital paraense na tarde deste sábado, 28. De acordo com testemunhas, os galhos se desprenderam depois de serem atingidos por uma descarga elétrica.

O incidente aconteceu na rodovia Mário Covas, em Belém, por volta de 17h. Duas pessoas estavam dentro do veículo no momento. O motorista acabou perdendo o controle do carro e bateu em um poste de energia elétrica, que acabou quebrando. A localidade ficou sem energia durante várias horas.



Apesar do susto, o casal não sofreu ferimentos.



Em nota, a Equatorial Pará informou: "A falta de energia foi motivada por uma descarga atmosférica, causando a queda de uma vegetação sobre a rede elétrica, ocasionando a quebra de um poste".



A Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Belém (Semma) informou que enviou equipe ao local onde a árvore caiu para avaliar a situação e retirar os galhos da árvore. "A Semma reforça que as equipes têm atuado, diariamente, na manutenção das áreas verdes de Belém e que disponibiliza canais de acesso para casos de árvores em situação de risco ou com necessidade de poda", afirmou a Semma.