Chuva forte: veja os pontos de alagamento na Grande Belém

A forte chuva que caiu sobre a Grande Belém na tarde desta terça-feira (9) causou transtornos, com ruas alagadas, pedestres ilhados e engarrafamentos em alguns trechos de Belém e Ananindeua.

Na capital paraense, carros ficaram submersos na totalmente alagada Rua dos Mundurucus, no cruzamento com a avenida Alcindo Cacela, no bairro da Cremação. O trecho intrafegável interrompeu totalmente o fluxo de veículos e pedestres e resultou em engarrafamento nas adjacências.

Carros ficaram submersos na Rua dos Mundurucus, no bairro da Cremação (Thiago Gomes / O Liberal)

VEJA MAIS

Em Ananindeua, na Cidade Nova 8, o tráfego também ficou complicado para quem precisou trafegar nas proximidades da rotatória, na Arterial 18. Pedestres e ciclistas precisaram procurar locais para se abrigar da chuva, enquanto que os motoristas tinham que seguir com cautela pelas vias das proximidades.

Na Cidade Nova 6, o cenário era parecido e a chuva também deixou alguns veículos totalmente embaixo d'água em algumas vias do bairro que foram quase totalmente tomadas pela água.