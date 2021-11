Pancadas de chuva devem permanecer em Belém na primeira semana de novembro

As fortes chuvas registradas nas tardes de Belém e região Metropolitana devem continuar nesta semana, como aponta o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Apesar de agosto a novembro serem considerados os meses mais secos em diversas regiões do estado, o sol forte intercalando períodos de chuva localizados está sendo predominante. Em nível nacional, toda a primeira semana de novembro será de chuva.

Para José Raimundo Abreu, coordenador do 2º Distrito de Meteorologia do Inmet, há muitos anos a chuva costumava cair sempre no final da tarde, mas este ano o fenômeno tem apresentado um comportamento atípico. O índice pluviométrico para o mês de outubro, estimado em 128 milímetros, foi ultrapassado e com a última chuva que ocorreu na quinta-feira (28) e chegou à marca de 167 milímetros.

“De agosto a novembro são considerados os meses mais secos de Belém e para a região Nordeste do Pará. Este ano observamos que tem uma faixa próximo a Marudá que não fez seca igual Belém, o Nordeste do Pará ainda está tendo chuvas, só não está tendo chuvas no litoral, bem próximo da praia. Mas quando você entra 50 km para o continente, a gente vê que a aceleração do vento aumenta, aí há aquela termodinâmica, ou seja, as altas temperaturas com a umidade que está entrando pelo oceano desenvolve as nuvens e causa as chuvas da tarde”, explica José Raimundo.

Para os próximos dias na capital, o Inmet, órgão responsável pelas informações meteorológicas através de monitoramento, divulgou que as tendências para os ventos são de fracos a moderados com algumas rajadas. Nesta segunda-feira (1°), são esperadas muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas até o final do dia. Na terça (2), feriado do Dia de Finados, as tempestades darão uma trégua e a previsão é de temperatura mínima em 24°C e máxima de 31 graus Celsius.

De quarta (3) até sexta-feira (5), Belém e Região Metropolitana vão precisar se preparar para diversas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas em alguns locais. A previsão é de clima instável ao longo dos dias e a umidade relativa do ar vai de 50% a 100%. A temperatura deve variar de 22°C a 35° Celsius.

(Karoline Caldeira, estagiária sob a supervisão de Victor Furtado, coordenador do Núcleo de Atualidades)