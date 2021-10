A 'chuva da tarde' está de volta, afirma meteorologista

Uma forte chuva foi registrada na tarde desta quinta-feira (28), causando alagamentos e transtornos em diversos pontos de Belém e região Metropolitana. O volume de chuva na capital paraense foi de 18.7 milímetros. De acordo com meteorologista, a tradicional “chuva das duas” está de volta.

Pontos criticos em Belém foram mais uma vez para o fundo, como foi o caso do cruzamento da travessa Quintino Bocaiuva com a rua dos Pariquis, no bairro da Cremação.

Em Marituba, a água da chuva alagou uma das pistas da BR-316, no trecho próximo ao rio Uriboca, gerando lentidão no trânsito.

José Raimundo Abreu, coordenador do 2º Distrito de Meteorologia do Inmet, explica que há muitos anos a chuva costumava cair sempre no final da tarde, mas este ano o fenômeno tem apresentado um comportamento atípico.

“A chuva da tarde voltou, esses meses todos está dando acima da média. Provavelmente este comportamento esteja associado ao fenômeno La Ninã, que está causando resfriamento nas águas do Oceano Pacifico Equatorial e também o Oceano Atlântico está colaborando. O que temos verificado é que esses fatores alteraram a circulação nos altos níveis da atmosfera, por isso dá essas chuvas e esfria o tempo, o que pode favorecer quedas de granizo”, pontua.

O índice pulverimétrico para o mês de outubro, estimado em 128 milímetros, foi ultrapassado e com a última chuva chegou a marca de 167 milímetros.

De acordo com especialista, aumentaram os dias de chuva no período mais seco este ano. “De agosto a novembro são considerados os meses mais secos de Belém e para a região Nordeste do Pará. Este ano observamos que tem uma faixa próximo a Marudá que não fez seca igual Belém, o Nordeste do Pará ainda está tendo chuvas, só não está tendo chuvas no litoral, bem próximo da praia, mas quando você entra 50 km para o continente a gente vê que a aceleração do vento aumenta, aí há aquela termodinâmica, ou seja, as altas temperaturas com a umidade que está entrando pelo oceano desenvolve as nuvens e causa as chuvas da tarde”, acrescenta José Raimundo.