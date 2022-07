Chuva forte desta quarta-feira provoca alagamentos nas ruas de Belém

A chuva intensa que caiu no fim da tarde desta quarta-feira (13) trouxe um transtorno que o belemense já não vivia há alguns meses desde o início do verão amazônico: os alagamentos. No bairro do Jurunas, no quarteirão próximo à escola de samba Rancho Não Posso Me Amofiná, diversas ruas ficaram alagadas, o que deixou o trânsito bem lento e até os ônibus tiveram dificuldades para circular na área. O mesmo ocorreu na avenida 16 de Novembro, próximo ao Polo Joalheiro.

VEJA TAMBÉM

Na avenida Fernando Guilhon com a 3 de Maio, o canal que corta a área transbordou. Na Doca de Souza Franco o trânsito parou. Motoristas que passavam pelo local reclamaram do tempo que passavam parados, sem conseguir se movimentar. Além disso, vários sinais de tráfego estavam em pane, tornando o caos ainda maior.