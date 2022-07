BR-316 tem engarrafamento e trânsito lento em 14 km

A pista da rodovia BR-316 no sentido de chegada em Belém registra grande movimentação de carros de passeio na noite deste domingo (10), por ocasião do retorno de veranistas, gerando engarrafamento e trânsito lento do Km 9 até o km 23, como repassou a Polícia Rodoviária Federal (PRF). A situação faz com que condutores de carros de passeio, ônibus e Vans e pilotos de motos tenham de redobrar a atenção, a fim de prevenir acidentes.

A PRF mantém fiscalização na BR-316. Nos 18 quilômetros iniciais da rodovia, agentes do Departamento Estadual de Trânsito (Detran) atuam fiscalizando a circulação de veículos e orientando motoristas e pedestres, sobretudo, na confluência da estrada com perímetros urbanos. Circulação na rodovia começou a se intensificar desde a tarde.