Chuva forte em Belém: Inmet diz que velocidade do vento na capital chegou a 68 KM/h

Após uma noite de chuvas intensas e muita ventania na capital paraense, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) informou que a velocidade dos ventos que atingiram Belém chegou a 68KM/h. De acordo com o Instituto, isso aconteceu na região do Aeroporto Internacional de Belém.

Ainda na noite de ontem (19), várias árvores da capital caíram, 70 mil imóveis ficaram sem energia elétrica por várias horas, assim como dezenas de bairros sem fornecimento de água. Veja:

O presidente da Comissão Municipal de Defesa Civil de Belém (Comdec), Claudionor Corrêa, explicou que a forte chuva e os ventos que atingiram a capital paraense na noite da quarta-feira (19), foram trazidos por uma nuvem carregada que veio de outra região. Segundo ele, após o ocorrido, a informação foi repassada pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

“A partir dessa informação que tivemos agora à noite, a gente entrou em contato com todos os órgãos, em caráter emergencial, e pediu apoio aos órgãos do estado para darmos respostas. Vamos fazer o levantamento geral de quantas e quais árvores foram atingidas, se teve imóveis atingidos e veículos”, assegurou.

Ainda na noite de ontem (19), o prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, disse estar preocupado com toda cidade, principalmente com as áreas periféricas, que podem sofrer mais com temporais como o que ocorreu. "A minha preocupação é com toda a cidade, especialmente com os bairros periféricos, as baixadas de Belém, onde as intempéries causam problemas sérios", disse ele, ressaltando ainda a importância de um olhar mais atenção para a "crise climática" e a "crise social".