A forte chuva que caiu na Grande Belém, na noite desta quarta-feira (19), derrubou a tela de proteção de um prédio em obras na Rua Antônio Barreto, interditando parcialmente a via no trecho entre as travessas Romualdo de Seixas e Almirante Wandenkolk, no bairro do Umarizal, em Belém. A tela ficou engantada nos postes de iluminação do perímetro. De acordo com funcionários da empresa responsável pela edificação, a Equatorial Energia foi acionada para retirar o acessório, já que ele pode estar energizado.

Forte chuva derruba tela de proteção de prédio em obras e interdita trânsito na Antônio Barreto Foto: Cláudio Pinheiro/O Liberal

Só uma faixa da via está liberada para passagem de carros. Os veículos precisam passar por debaixo da tela para seguir viagem.

Veja como está o trânsito nesse momento: